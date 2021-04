Steven Spielberg y Tom Hanks construyeron una base aérea militar estadounidense de la Segunda Guerra Mundial para próxima serie 

REINO UNIDO.- Luego de empezar filmaciones en febrero pasado, se reveló que Steven Spielberg y Tom Hanks han construido una base aérea militar de la Segunda Guerra Mundial, publicó el Daily Mail.

El medio británico destacó que inicialmente se había dicho que HBO quería realizar la serie de Spielberg y Hank, pero surgieron los rumores que desde 2012.

Inicialmente se informó que HBO había planeado televisar la serie, cuando los rumores surgieron por primera vez hace casi una década en 2012, para 2019, se reveló que Apple TV había hecho un trato con las compañías de producción de Spielberg y Hanks para la serie.

La construcción se inició en febrero pasado y entre los actores que participará en la trama son Callum Turner, Austin Butler, Anthony Boyle y el hijo de Jude Law, Rafferty.



Lugar de construcción

En preparación para la producción del programa anticipado, se construyó una base de la era de la Segunda Guerra Mundial en las verdes colinas de Chalfont St Giles, Buckinghamshire, en el sitio de una universidad y un hotel en desuso, según la publicación.

Las cabañas y edificios de Nissen son de tamaño natural y se complementan con numerosos vehículos del Ejército de los Estdos Unidos, los cuales fueron construidos e importados para el rodaje que iniciará en 2022.

“Masters Of The Air” está basada en el libro de Donald L. Miller, “Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany”.

De acuerdo a Deadline Hollywood, la serie constará de diez episodios y tendrá una ganancia de 200 millones de dólares, mientras que el Hollywood Reporter afirma que son nueve episodios de 250 millones de dólares.

Se dice que la construcción de la base aérea tendrá un costo de 5 millones de libras esterlinas, lo equivalente a 6.95 millones de dólares.

La descripción de la serie que se publicó en Daily Mail destaca que la historia narra las hazañas de la Octava Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, que llevó a la guerra con Hitler y al bombardeo con Berlín, Hannover y Dresde, destruyendo objetivos enemigos como instalaciones ferroviarias y refinerías de petróleo.