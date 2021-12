Critican a hija de Bárbara de Regil por participar en campaña publicitaria

CIUDAD DE MÉXICO.- Mientras Bárbara de Regil sigue construyendo su imperio en redes sociales gracias a la fama que ganó como protagonista de distintas producciones cinematografícas, ahora parece ser que su única hija quiere seguir los pasos de su madre y convertirse en alguien influyente para los internautas.

Y es que Mar de Regil colaboró con una prestigiosa marca de ropa conocida internacionalmente, en donde realizó un video hablando de las tradiciones mexicanas en épocas navideñas, esto como parte de una campaña publicitaria de Bershka.

En el video, se ve a la influencer de 17 años en el mercando hablando sobre algunas costumbres para las fiestas decembrinas, entre las que destacó el uso de piñatas con dulces o frutas para luego destruirlas y recoger las sorpresas que llevan dentro, además de comentar sobre la flor Nochebuena.

Pese a que lo hacía con buenas intenciones, el clip publicado por la cuenta oficial de Bershka recibió fuertes comentarios negativos en donde los usuarios dejaron ver su disgusto por la participación de Mar de Regil para tocar el tema de las costumbres mexicanas, y es que la mayoría alegó que la joven "siempre está en Estados Unidos", por lo que creen que no conoce suficiente sobre el tema.

"La primera vez que va a un mercado", "Niña descubriendo que vive en México", "La morra que se la pasa en Estados Unidos", "Horrible voz", "Habiendo tanta gente con talento ponen a esa niña clasista", "A quién se le habrá ocurrido la pésima idea de poner a personas como ella que en lo absoluto tienen conocimiento o representan nuestras tradiciones", "La chava no sabe ni qué onda con las tradiciones", "Lo peor que pudieron hacer para su publicidad", fueron tan solo algunas de las críticas en la publicación.

Aunque los comentarios negatios reinaron en el video, Mar de Regil agradeció a todas aquellas personas que compartieron la publicación y apoyaron su participación en la campaña publicitaria de la marca de ropa. "Gracias por etiquetarme son lo más TOP", escribió la hija de Bárbara de Regil.

Por su parte, la protagonista de "Rosario Tijeras" aprovechó la situación para dejar en claro lo orgullosa que estaba de su única hija y dejó varios comentarios en el clip: "Eres un sol", "Estas lo más natural del mundo, eres pura luz", "Ame".

Y es que hace un par de días, la influencer comentó en su cuenta de Instagram que este sería el primer trabajo "formar" de Mar e incluso la felicitó y la acompañó al set durante su primer día.

De momento, el video de la menor en la cuenta de Bershka ya cuenta con más de 22 mil Me Gusta y 700 comentarios por parte de los usuarios, aunque la mayoría destaca por criticar a de Regil, mientras que otros expresaron que no hay necesidad de publicar comentarios negativos y que era mejor no decir nada.