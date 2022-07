Conflicto en La Academia: "Siento que haya alguien tan grosero en el panel de jueces"

CIUDAD DE MÉXICO.- La décima transmisión de La Academia llegó y, como es esperado, el drama y la polémica no se hicieron esperar, debido a que los alumnos tuvieron una noche difícil al no cumplir con las expectativas de los jueces y hubo múltiples críticas por sus actuaciones. Como ya se sabe, los jueces -Horacio Villalobos, Ana Bárbara, Lola Cortés y Arturo López Gavito- no suelen andar con rodeos, en especial Lola Cortés, quien ha participado como juez en múltiples generaciones, y es muy conocida por sus críticas que suelen interpretarse como insultos.

En la última transmisión, Cortés culpó a los maestros y al director por las "pobres actuaciones" de los alumnos, lo cual desató un fuerte enfrentamiento entre la juez y el director de La Academia.

A la hondureña, Cesia y a Eduardo les tocó interpretar dos temas que hiciera éxito Vicente Fernández, "Aquí entre nos" y "Mujeres divinas", aunque Ana Bárbara hizo un crítica constructiva, pidiendo que fuera más apasionada la interpretación de ambos, los otros tres jueces se los acabaron por diversas cosas, desde que no entendieron la letra de las canciones, hasta que sólo lucieron sus voces y no interpretaron. Por su parte, a Eduardo le dijeron que su regreso decepcionó porque no vieron nada de evolución.



No obstante, la bomba estalló cuando Lola Cortés dijo que esta mala actuación se debía a sus maestros de quienes no esperaba nada. El director pidió la palabra en el tercer duelo, cuando le tocó el turno a Cesia y Eduardo, y se dirigió a Cortés:

A ver Lolita, no entiendo cómo funciona la crítica contigo, osea, cuando lo hacen bien, si sabemos lo que hacemos y somos gente que tiene un valor aquí; y cuando lo hacen mal no merecemos si quiera que nos menciones... Yo te voy a decir la verdad, te quisiera pedir, con mucha educación, que te ahorres esas palabras de 'estúpida idea' porque no nos gusta y no está bien, y tú lo sabes..."

Pero la inquebrantable juez no iba a rendirse y entre sus réplicas a la observación de Alexander, respondió: "Usted se está justificando y no cargando con la culpa, ellos lo echaron a perder porque no fueron en la dirección correcta... Lo siento por otra semana consecutiva que tengan este panel de maestros y directores, lo siento mucho", dijo Lola Cortés después de haber dado varias críticas que no le perecieron a Alexander Acha. Mientras que el director visiblemente frustrado por no haber logrado dejar en claro su punto de vista, replicó: "Siento que haya alguien tan grosero en el panel de jueces".



Myriam trató de poner paz diciendo que no se venía a juzgar a los maestros o a los bailarines, sino a los alumnos y que para ella ambos habían hecho un excelente papel.

Actuación de los alumnos en el décimo concierto

No obstante, el haber llegado a este punto se debió a las fallidas presentaciones que los alumnos estaban realizando y, desde el primer duelo que le correspondió a Nelson ("Darte un beso") y Fernanda ("Propuesta indecente"), donde tuvieron que interpretar bachata, un género que nunca habían abordado. Aquí las opiniones estuvieron un tanto divididas, porque a Lola le gustó Nelson y a Ana Bárbara, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos prefirieron a Fernanda, a pesar de que en un momento perdió el ritmo del tema.



Cincuenta y dos minutos después de haber iniciado el programa llegó el segundo duelo, donde las críticas comenzaron a subir de tono, donde Santiago ("De música ligera") y Mar ("Persiana americana") tuvieron que resistir cada palabra que les dijeron. Fue aquí cuando Lola le dijo a Alexander Acha que se le hacía una 'estupidez' lo del voto del silencio, sobre todo cuando tiene que cantar en un concierto. Después de las opiniones de Ana Bárbara y Horacio Villalobos, Arturo López Gavito definió como 'horrendas' a las dos interpretaciones, asegurando que los dos despedazaron los temas, además de que no llegaron a las notas: "Hay que pedirle perdón a Gustavo Cerati de las blasfemias que acaban de hacer", dijo el juez de hierro.



Ni qué decir de Rubí, quien esta vez se enfrentó a Zunio: a ellos les tocó interpretar los temas "Como tu mujer" y "Más que tu amigo", respectivamente. Cuando Rubí iba a la mitad de su interpretación, los jueces comenzaron a hacer muecas de desaprobación y Lola pedía que detuvieran la música, pero eso no sucedió y la oriunda de San Luis Potosí terminó su canción. Como siempre las palabras para Rubí fueron 'ya no puedes dar más', 'tienes muchas limitantes', 'no tienes el talento', 'no naciste con el don', incluso Lola la invitó a dejar ya el concurso, como hace años lo hizo con Jolette.

Isabela y Andrés llegaron al escenario, y las críticas para estos dos concursantes tampoco fueron alentadores, porque la interpretación de ella no convenció, ya que no demostró sus ganas de quedarse en el reality, según palabras de los jueces y, aunque le dieron el triunfo a Andrés, su actuación no fue digna de elogios por parte de los jueces.



La hora de la verdad llegó cuando Yahir explicó que fueron más de 6 millones de votos los que se emitieron y se decidió que el expulsado de esta semana fuera Isabela quien, por segunda ocasión no tuvo la preferencia del público: "Me llevo una experiencia increíble, siento que me volví una persona más fuerte, más resistente, estoy feliz de haber vivido esto, tal vez sí pude haber dado más pero me voy con el corazón lleno", declaró Isabela antes de abandonar el foro, acompañada por Alexander Acha.