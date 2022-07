Rubí imita a Lolita Cortés: "Eres lo peor de la noche"

MÉXICO.- Rubí Ibarra, concursante de La Academia conocida por su quinceañera viral, ha recibido algunas de las críticas más duras en el programa, especialmente de la juez de hierro Lolita Cortés. Sin embargo, la joven parece estar dispuesta a tomarse todo con el mejor humor, pues recientemente hizo una graciosa imitación de la polémica juez.

Esto sucedió durante una clase que tuvieron los académicos, a la cual asistió como invitado el comediante Mau Nieto. En una dinámica, algunos de los concursantes tenían que actuar como los jueces, mientras otros recibían las críticas.

Rubí tomó el papel de Lolita y pretendió estar conmovida por la interpretación tal como ocurrió en el concierto donde Nadia cantó “Si nos dejan”, provocando las lágrimas de la estrella del teatro musical.

Me conmoviste mucho vieja… Te veo como la futura estrella del regional mexicano, la verdad me gustó mucho su interpretación, la expresión en sus ojos, vas a llegara llegar a ser alguien grande, vieja, me gustó mucho, muchas felicidades”, dijo Rubí imitando la seriedad de la juez.

Sin embargo, la parodia no podía estar completa sin una de las duras críticas que caracterizan a Cortés. “Es decepcionante, ni siquiera la niña se puede parar bien. Es lamentable, creo que en La Academia deberían aprender a caminar bien primero, porque mira tu postura, párate bien, por favor. Ahora, la voz, estabas sufriendo, ¿verdad que sí, Isabela?, porque realmente no dabas una y déjame decirte que al igual que Nelson eres la peor de la noche, lo peor”, dijo severamente.

Gavito y Lola pelean

Finalmente, los compañero de la cantante interpretaron una de las famosas peleas de los jueces, quienes suelen confrontarse entre ellos cuando están en descuerdo con sus comentarios, especialmente Lolita y López Gavito.

“Nada impresionante, Lola, estás exagerando mucho, para saber de música no sabes nada”, le dijo Fernanda fingiendo ser Gavito e iniciando una discusión con su compañera.

“Esa Rubí cómo me hace reír”. “Rubí, amamos a Rubí, por eso no la sacamos, ella hace divertida la casa”. “Quiero a Rubí en una novela”. “Igualita la imitación de Rubí, creo que por ahí va tu carrera, me caes super bien”, comentaron los usuarios de redes sociales.