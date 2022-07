"Sigo aprendiendo", Yahir se defiende de las críticas por su conducción.

Tijuana, Baja California.- Desde el primer episodio al aire, Yahir fue franco de críticas en redes tras su debut como conductor en la vigésima edición del programa La Academia.

De acuerdo con los internautas, el cantante demostró nerviosismo. Asimismo, algunos famosos como Luis “Potro” Caballero se lanzaron contra el sonorense pidiendole que "Mejor que se dedique a cantar".

Yahir rompe el silencio

Por ello, Yahir salió a defender su trabajo de los comentarios negativos."Acabo de pasar un momento difícil en la conducción, sigo aprendiendo", dijo el artista.

Además agregó una explicación más detallada de los acontecimientos del pasado domingo: "Antes q nada ofrezco una sincera disculpa a la gran actriz Ana Martín que mandó un hermoso mensaje vía twitter a #Rubi Y me pedían q lo leyera. Pero no alcanzaba a leer la pantalla donde estaba el Tweet. (la tenía muy lejos) Y el texto no estaba en nuestro Teleprompter, Porque NO estaba ensayado. Así q tuve q (sic) improvisar tratando de solucionarlo también con el chicharo. Cosas q pasan en el en vivo.. Esto fortalece.. Abrazos!!", concluyó en el comunicado.