Confirman que Dua Lipa y Trevor Noah solo son amigos por el momento

ESTADOS UNIDOS.- La semana pasada, Dua Lipa fue captada en una cena con el comediante Trevor Noah en la ciudad de Nueva York. Todo indicaba que la cita fue en un plan muy romántico, pues terminaron dándose un abrazo y un beso al despedirse.

EXCLUSIVE: Dua Lipa, 27, and Trevor Noah, 38, are DATING! https://t.co/wyhEZfAXWj

Sin embargo, una fuente informó a la revista People que “a pesar de los rumores de que están saliendo, solo son amigos”. Aunque también señaló que la cantante británica y el presentador de The Daily Show se están conociendo, pero que Noah es un caballero, por lo que se les vio irse a cada uno por separado.

Estos rumores de un posible romance surgieron luego de que Dua Lipa finalizara con gran éxito su Future Nostalgia Tour por Latinoamérica. Durante su estancia en la Ciudad de México también se dijo que la famosa podría estar en una relación con el actor Arón Piper, pues la acompañó al concierto y estuvo junto a ella durante el sismo.

Desde que la cantante terminó su noviazgo con Anwar Hadid, hermano de Gigi y Bella Hadid, ella no ha confirmado que esté enamorada de nuevo o que tenga intenciones de iniciar una nueva relación. A principios de este año, aseguró que aunque su fama es mundial, la gente sabe muy poco sobre su vida privada.

Algo de lo que me he dado cuenta con el tiempo es lo poco que la gente realmente sabe. He hecho las paces con el hecho de que las personas pueden pensar lo que quieren pensar, pero nadie realmente sabe lo que sucede detrás de puertas cerradas. Mi familia y mis amigos me mantienen con los pies en la tierra, y me da cierto consuelo que no todo lo que está ahí fuera te quitaría la vida y la privacidad", dijo Dua Lipa.