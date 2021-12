¡Confirmado! Carmen Muñoz se cambia a Televisa

MÉXICO.- Luego de que se supo que Carmen Muñoz decidió no renovar su contrato de trabajo en TV Azteca y saldría definitivamente de la televisora, se rumoró que la conductora entraría planeando entrar a Televisa.

En su columna Sin Lisonja, Alex Kaffie reveló que Carmen Muñoz está siendo requerida por ejecutivos de Televisa para un proyecto especial. También aseguró que el anunció oficial de esta nueva miembro de la televisora se hará en el programa Hoy, así como en el portal de TVyNovelas.

"Me entero que Carmen Muñoz es la nueva “compra” de Televisa. Sí, la exobrera de Televisión Azteca ya firmó contrato de trabajo con Grupo Televisa. El anuncio oficial de su entrada a la llamada Fábrica de Sueños se hará en el matutino de Las Estrellas (Hoy) y en la revista más importante de Editorial Televisa (TVyNovelas)", comentó Kaffie.

Así mismo, el periodista dio detalles del primer trabajo de Carmen como conductora de Televisa, el cual consistirá en ser la anfitriona de un programa especial de Año Nuevo titulado Mi propósito eres tú.

"Si nada cambia los planes la primera tarea de Carmen María Muñoz Quesada en Televisa será conducir el especial de Año Nuevo, Mi Propósito Eres Tú. ¿Carmen Muñoz correrá con mejor suerte en Televisa que Silvia Navarro, Beatriz Monroe y Anette Michel? Y es que las tres fueron cabeza de león en la televisora del Ajusco, pero en la televisora de San Ángel han sido unas más del montón", se lee en la columna.

¿Será bienvenida en Hoy?

Galilea Montijo aseguró en días recientes que no conoce a Carmen Muñoz ni a muchos de los conductores de Venga la Alegría, luego de que la prensa le preguntó sobre el posible ingreso de Muñoz al programa Hoy, cuando se corrió la noticia de su renuncia de TV Azteca.

Los periodistas de espectáculos le preguntaron a Galilea cuál era su postura ante el rumor de que la presentadora de la competencia podrían ser su compañera en el matutino de Televisa, pero la tapatía dijo no conocerla.

"Mira, te lo juro por Dios, cuando me preguntan a mí de otros compañeros que no ubico porque, van a decir que: ‘Que payasa esta, que no ve a los de Venga la Al…’, no los veo, porque ese es el mismo horario que estamos todos en vivo, de hecho… no ubico absolutamente a nadie, más que quienes saben que son mis amigas”, dijo Galilea.