Conductores del programa Hoy brindan su apoyo a Galilea Montijo

Ciudad de México.- Los compañeros de Galilea Montijo del programa “Hoy” le brindaron su apoyo, tras la publicación de un video en redes sociales donde responde a los señalamientos en su contra.

Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Paul Stanley, Andrea Escalona, Arath de la Torre y Tania Rincón mostraron cariño a la conductora.

Andrea Legarreta fue la primera en hablar de tema en el matutino comentando: “Queremos recordarles a todos que Hoy es una familia, hoy somos una familia, y como siempre, nos tomamos de la mano, caminamos juntos y mi Gali, estamos contigo hoy y siempre”.

Se unen en un abrazo para Galilea Montijo

Mientras todos los presentadores se unían para darle un abrazo a Montijo, ella replicó: “Gracias por su cariño en las buenas y en las malas, gracias, gracias, y a veces más en las malas que en las buenas”.

Posteriormente, Gali manifestó: Respecto al mismo tema del video que subí ayer y que les agradezco este bonito abrazo que me dieron todos ustedes, de la misma manera agradezco todas las muestras de cariño, de muchísima gente, muchísimos compañeros, y sobre todo ustedes, el público”.

De la misma manera, recalcó su intención de proteger a sus seres más queridos. “No hice más que defender a mi familia, estoy tratando de defender a mi familia, de que no se le pise más a mi familia, yo siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado, pero bueno, yo siempre tengo que dar la cara y nada, yo ya no voy a volver a hablar del tema, como se los dije”.

Y para poner punto final al tema, Galilea Montijo destacó: “Yo siempre he sido una persona que lo único que ha hecho es llevarle a ustedes sonrisas, y de eso se trata, que a pesar de que estamos en el piso, hay que levantarse, lo importante siempre lo he dicho que no es como uno se caiga, sino como se levanta, pero de eso se trata, de llevarles a ustedes la mejor de las vibras, la mejor actitud, en la vida siempre hay cosas buenas, cosas malas, a veces nos toca, es así, y de esta manera lo afronto, siempre con la cara en alto, con una sonrisota”.