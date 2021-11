Video: Galilea Montijo se deslinda de negocios con Inés Gómez Mont y llorando pide parar ataques en su contra

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo protagonizó un video en su cuenta de instagram donde aparece llorando y suplicando que detengan los comentarios en su contra después de que se dijese que había mantenido una relación sentimental con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, quien falleció en el 2009 durante un enfrentamiento contra la Marina.

La actriz quien se ve bastante afectada por lo que se ha especulado sobre ella durante los últimos días. Comenzó su mensaje con lo siguiente:

Para ustedes que me siguen, que me conocen, y me han visto crecer desde hace más de 28 años, y los considero de verdad, parte de mi familia. Me han visto reír, llorar de tristeza, y muchas más de felicidad, siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y, ante todo, de estricto cumpliendo a nuestras leyes. Esto y mucho, pero mucho trabajo, me ha permitido salir adelante en un entorno complejo. Con gran orgullo he sacado adelante a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia a la cual cuidar y proteger, y un lugar en este medio, en la cultura del esfuerzo”

Posteriormente, Galilea aseveró que su esposo era un hombre íntegro así como honesto.

“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera, y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo, que es un hombre intachable y trabajador, además de ser gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social, y a la empresa para la que trabajo y me ha dado tanto […]. Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González Case, en el congreso de la Ciudad de México, ni en ningún otro congreso, mi esposo dejó de laborar en el ayuntamiento de Atizapán, porque decidió emprender nuevos retos profesionales. Ahora es integrante del Consejo Directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión y ahora está colaborando en la realización de un documental sobre Feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario”.

Se deslinda de Gómez Mont

Inmediatamente después, la presentadora mexicana se deslindó de cualquier tipo de acto ilícito junto a su colega y amiga Inés Gómez Mont. “No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez”.

de igual forma, remarcó que su hermana logró obtener su libertad gracias a la ayuda de la defensa legal de la televisora de San Ángel. “Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual yo trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa, y esto consta en papeles con el nombre del abogado”.

Finalmente, Galilea Montijo suplicó:

“Pido y de verdad les suplico, ya párenle a los ataques a mi persona, a lo largo de tantos años, yo ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa, y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años, estos temas de escándalos los tendrá un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado a cualquiera de estos temas, y de ningún otro escándalo, yo seguiré trabajando como siempre […] seguiré luchando por mi familia, por mi felicidad y la de ellos, perdón por verme así, pero la verdad ya es demasiado, perdónenme. Gracias por escucharme y que Dios los bendiga”.