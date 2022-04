Compra anticipada: José Eduardo Derbez muestra el ataúd que tiene en su casa

MÉXICO.- A través de las historias de Instagram de Ariadne Díaz, José Eduardo Derbez se dejó ver disfrutando de su ataúd, una de las compras más excéntricas del actor. “Yo no sé en qué momento terminé subiendo en un elevador junto a un ataúd”, dijo la actriz sobre el peculiar objeto que se encuentra en la casa del hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

El actor aparece en el video abriendo un féretro negro con forro rojo para después meterse en él. Al principio se quedó algunos segundos encerrado dentro, totalmente a oscuras, y después posó solo con el cristal que cubre la parte superior y que está diseñado para que los familiares y amigos de los difuntos les den un último adiós.

¿Por qué compró un ataúd?

Según contó anteriormente en una entrevista para el programa Pinky Promise, el objeto fue adquirido en medio de la pandemia por Covid-19, ya que, según relató, desde su adolescencia ha sentido fascinación por los objetos góticos. José Eduardo también compartió que le gusta dormir abrazado de su muñeco Chucky.

“Siempre me han gustado esas cosas, de hecho, como a los 15 años tuve mi época de pintarme las uñas de negro, pupilentes blancos, botas como de cadenas y también tenía como un altar como con cosas negras de la Santa Muerte”, contó en la entrevista.

José Eduardo Derbez, famoso conductor de ‘Miembros al aire’ e hijo de Eugenio

Derbez, detalló por qué tiene un ataúd en su casa.

José Eduardo se dijo fascinado por verse a sí mismo metido en el ataúd y durmiendo dentro de él por lo que a mediados de 2020 tuvo la idea de adquirirlo. Sin embargo, no quería comprar uno que ya estuviera hecho por temor a que se hubiera usado o rentado, así que mandó a hacer uno a su media y con las características que quería.

“A mí lo que me dio miedo es que lo mandé comprar, pero dije: ‘¿qué tal que me sale con una uña ahí adentro o pedazos de piel?’ es que mucha gente solo vela a su muertito y lo devuelve, porque lo rentó. Aquí hay gente muy enferma, no yo”, mencionó entre risas.

Revela peculiar fantasía

Una vez con el ataúd en su casa, reveló que al principio no podía dormir bien porque sintió miedo. “La primera noche sí me dio mucho miedo, sí dije: ‘no manches’, no sabía si sacarlo, entonces en la noche me paraba para ir a verlo al otro cuarto y decía: ‘está todo bien’. Me costó un poco de trabajo acomodarme porque sí me sentía como si mi casa fuera Gayosso”, contó.

Finalmente, confesó que tras superar el miedo tuvo el deseo de mantener relaciones sexuales dentro del féretro. “¿Sabes qué? he tenido ganas de echar pasión ahí adentro. […] Yo te aseguro que en las funerarias los que cuidan a huev* han metido a la novia y han echado pasión ahí”, dijo el actor.