Vadhir Derbez se hace repentino cambio de 'look'

ESTADOS UNIDOS.- Vadhir Derbez comenzó su carrera artística desde que era un niño con el paso del tiempo ha logrado destacar en la televisión y gracias a su trabajo musical se ha colocado en el gusto del público.

El hijo de Eugenio Derbez en los últimos años se ha vuelto más activo en sus redes sociles donde suele compartir la mayoría de sus viajes personales y por supuesto para promocionar los proyectos en los que ocasiona toma, ya sea para televisión o teatro.

Hace unas horas que el actor publicó por meido de sus historias de Instagram que se encontraba en una estética para realizarse un cambio de look y se pudo ver en el video como le estaban decolorando un poco el cabello.

Sin embargo Vadhir se puede ver en la grabación con una cara de “preocupación” que hasta le pregunta a la estelista que si que le esta haciendo a lo que ella en cierto punto le agradece por la confianza que le tiénela hacer este cambio en su cabellera.

Esto es para que encaje con el ‘look final’ pero yo soy pelirrojo” se puede leer en la publicación.

Pudiera ser que el también cantante se encuentre preparando un nuevo proyecto, que haya implicado que tenga que aclararse un poco más el cabello, para cumplir tal vez con su nuevo “personaje”, pero hasta el momento no ha hecho ninguna declaración.

En la selfie que dio a conocer Vadhir, se le puede ver posando fijamente a la cámara utilizando una cabellera un poco más pelirroja, que al final le terminó gustando o por lo menos eso pareció en sus historias.

Seguramente sus millones de seguidores hicieron llegar sus muestras de cariño y buenos deseos, aunque ya se encuentran ansiosos por conocer cuál será el nuevo trabajo que hará el actor que tuvo que hasta cambiarse de ‘look’.

Vadhir da a conocer sus estrategias de ligue

El actor hace un par de meses que fue uno de los invitados del programa Miembro al aire, donde estuvo acompañado también por su medio hermano José Eduardo Derbez, donde ambos hablaron de su estrategia de ligue.

"Soy muy tímido, entonces he trabajado con el tiempo agarrarte de los tanates y me cuesta mucho, me puedo tardar 40 minutos en acercarme, llegó sintiendo la situación lo más caballeroso y cero pretencioso” dijo Vadhir.