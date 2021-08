Comienza juicio del cantante R. Kelly por abuso sexual; hubo menores de edad involucrados

ESTADOS UNIDOS.- El presente miércoles un fiscal en Nueva York describió las denuncias de abuso sexual contra el cantante R. Kelly como acciones de un verdadero “depredador”, pues el famoso habría usado su fama para atraer menores de edad y mujeres jóvenes con el fin de cometer actos sexuales contra ellos.

Según información de Milenio, el astro del R&B dominó y controló física, sexual y psicológicamente a varios niños, niñas y mujeres. “Este caso no es sobre una celebridad a la que le gusta mucho la fiesta, este es un caso sobre un depredador”, añadió la fiscal federal adjunta María Cruz Meléndez al jurado de Brooklyn.

R. Kelly enfrente cargos en su contra por haber invitado a niños, niñas y jóvenes a unirse a él después de sus conciertos distribuyendo pases de acceso entre bastidores. Según la fiscal, una vez que los menores se encontraban solos con el músico, él “los dominaba y controlaba física, sexual y psicológicamente”, reiteró.

Meléndez comentó hacia el jurado que Kelly grababa los encuentros sexuales con sus víctimas menores de edad, esto mientras controlaba una empresa de crimen organizado con personas “dedicadas a él que deseban cumplir con los deseos y exigencias del acusado”, expresó.

En estas fuertes acusaciones, se espera que se ofrezcan testimonios sobre gerentes, guardaespaldas y demás empleados del artista que le ayudaron a reclutar a sus víctimas para cometer actos sexuales contra ellos, según el medio, R. Kelly les pedía que lo llamaran “Daddy” (Papi en español).

Presuntamente, los abogados defensores del intérprete de “Step In The Name Of Love”, alegaron que las supuestas víctimas eran fanáticas que se presentaban después de los conciertos y querían conocerlo, pero después comenzaron a acusarlo de abuso, “cuando el sentimiento público cambió en su contra”, dijeron.

Es el segundo caso en su contra

Esta no sería la primera vez que R. Kelly es acusado por asuntos sexuales, pues hace más de una década en Chicago fue absuelto en un caso de pornografía infantil, su pase libre le permitió continuar con su carrera musical hasta que el movimiento #MeToo tomó fuerza y las presuntas víctimas lo utilizaron para denunciar al artista.

Sobre las varias víctimas del músico de R&B, se dieron a conocer en el documental de Lifetime “Surviving R. Kelly”, donde se mostró cómo se silenciaron a las víctimas durante décadas gracias a los cientos de simpatizantes que protegieron al cantante.

Con información de Milenio.