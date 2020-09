R. Kelly afirma que los guardias fueron los culpables de su ataque en prisión

ESTADOS UNIDOS.- Al parecer los guardias de seguridad de la prisión de Chicago pusieron en una mala situación a R.Kelly luego de que estos les dijeran a los reclusos que tenían que cerrar debido a las protestas, fuera de las instalaciones, por R. Kelly.

Según información de TMZ, el equipo legal de Kelly sugiere que es extraño que los guardias hagan tales anuncios y creen que esto hizo que los otros prisioneros se enojaran con él.

Se dice que, 3 semanas antes del ataque de Kelly, escuchó a su presunto atacante, un compañero de prisión, afuera de su celda hablando por teléfono y diciendo cosas que indicaban que podrían atacarlo.

señalan que expresó sus preocupaciones al día siguiente a un guardia de la prisión cuando Kelly tuvo que viajar en el mismo ascensor que el preso supuestamente amenazador, diciendo que no confiaba en él. Sin embargo, les dijeron que tenían que viajar juntos de todos modos.

Unos días después, Kelly supuestamente le dijo a un médico que deseaba que los guardias dejaran de decirle a todos que él era el motivo de los encierros porque los otros presos se estaban enojando.

El cantante afirma que también le dijo al menos a otros 2 guardias que temía por su seguridad en las 2-3 semanas previas a su ataque, pero dice que no se tomaron en serio sus preocupaciones.

Cabe recordar que un preso, quien se encontraba muy molesto, supuestamente entró en la celda de Kelly y comenzó a patearlo. La pelea no duró mucho y Kelly no sufrió heridas importantes, pero el altercado muestra que no es inmune a ser blanco de violencia.

Según TMZ, La Oficina Federal de Prisiones se ha negado a comentar sobre el incidente, y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois y el Distrito Este de Nueva York no ha respondido a las solicitudes de comentarios.