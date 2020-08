Manager de R. Kelly es arrestado por amenaza de armas en proyección del documental "Surviving"

ESTADOS UNIDOS.- Luego de dos años desde el altercado en el que el manager de R. Kelly se viera envuelto en una amenaza con armas, ahora se ha dado a conocer que fue arrestado.

Según información de Associated Press, fue por cargos relacionados con una amenaza de arma de fuego que obligó a la evacuación de una proyección de medios de "Surviving R. Kelly" en 2018.

El documental Lifetime, que narra las múltiples denuncias de abuso sexual y mala conducta contra el cantante a lo largo de los años, revivió la atención sobre las acusaciones y jugó un papel no menor en su arresto el año pasado.

Kelly está en prisión esperando audiencias en cuatro jurisdicciones por una serie de cargos de abuso sexual y mala conducta, muchos de los cuales involucran a mujeres que eran menores de edad en ese momento.

Donnell Russell, de 45 años, fue acusado de conspiración y amenaza de daño físico por comunicación interestatal, según el informe. Estaba programado para comparecer de forma remota el viernes ante un juez de instrucción en el tribunal federal de Manhattan, aunque no estaba claro quién será su abogado.

A principios de esta semana, Russell y otros dos asociados de Kelly fueron acusados de utilizar amenazas, intimidación y sobornos en un intento de influir en el testimonio de las presuntas víctimas del cantante. Las autoridades dijeron que Russell envió una carta al abogado de la mujer con fotografías desnudas recortadas de ella y luego le envió un mensaje de texto advirtiéndole: "Desconecte el enchufe o quedará expuesta". En otro caso, el automóvil de una presunta víctima fue incendiado frente a la residencia donde se hospedaba.

Steve Greenberg, abogado de Kelly desde hace mucho tiempo, le dijo a Variety el viernes sobre el arresto más reciente de Russell: "Creo que el gobierno está tratando de exprimir a la gente y es una exageración". Respecto a las detenciones a principios de semana, publicó en Twitter que la cantante “no tuvo nada que ver con ninguno de estos presuntos actos de los imputados. No ha intentado intimidar a nadie ni ha animado a nadie a que lo haga. Sin participación alguna".

La proyección de "Surviving R. Kelly", que tuvo lugar en diciembre de 2018, se llevó a cabo en NeueHouse Madison Square en Manhattan, y contó con la presencia de la fundadora de #MeToo, Tarana Burke, junto con siete acusadoras de R. Kelly: su ex esposa, Drea Kelly, Kitti Jones, Asante Jones, Faith Rodgers, Lizzette Martinez, Lisa Van Allen y Jerhonda Pace. Todas las mujeres hablaron en el documental y estaban listas para compartir sus historias en un panel.

Aproximadamente 15 minutos después de que comenzara la proyección, se hicieron dos llamadas anónimas y amenazantes al lugar y la persona que llamó dijo que alguien tenía un arma en el teatro. Las llamadas se enviaron al Departamento de Policía de Nueva York, que sugirió evacuar el teatro.

Drea Kelly le dijo a Variety más tarde esa noche: “Creo que de alguna forma, forma o moda está conectado con [R. Kelly]. Ahora, si él lo orquestó o no, eso no puedo decirlo. Pero simplemente no creo en las coincidencias. De todos los teatros, de todas las noches, de todos los estrenos, pasó con nosotros ”. Más tarde se reveló que la llamada provenía de un código de área fuera de la base de operaciones de R. Kelly en Chicago.

William F. Sweeney Jr., jefe de la oficina del FBI de Nueva York, dijo que “desafía la lógica que una amenaza como la que se alega aquí pueda impedir que las víctimas hablen sobre su presunto abuso. Todos y cada uno de los días, hacemos todo lo que está a nuestro alcance para asegurarnos de que las víctimas de abuso sexual tengan la oportunidad de ser escuchadas, y continuaremos haciéndolo independientemente de quienes presuntamente usan la violencia como un medio para detenerlas ”, dijo.