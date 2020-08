R. Kelly recibe su primera golpiza en la cárcel

ESTADOS UNIDOS.- Parece ser que R. Kelly ya tuvo su primer encuentro en la cárcel, y es que, según información de TMZ, fuentes policiales federales señalaron que el famoso fue atacado recientemente dentro del Centro Correccional Metropolitano en Chicago, donde Kelly estaba sentado en su cama cuando otro recluso entró en su celda y comenzó a golpearlo.

Se dice que el preso fue al ataque porque estaba enojado debido a que el centro de detención fue cerrado un par de veces en gran parte por los manifestantes de Kelly afuera de la cárcel.

No obstante, la pelea no duró mucho, así que no pasó a mayores, hasta el momento no está claro si otro preso o guardias la detuvieron. Según informa el portal, Kelly fue examinada por un médico y éste determinó que el cantante estaba bien, es decir, sin huesos rotos ni heridas graves.

Kelly enfrenta decenas de cargos estatales y federales de conducta sexual inapropiada en Illinois, Minnesota y Nueva York, desde abuso sexual hasta encabezar un ardid dirigido a conseguirle jovencitas. Por su parte, niega que haya abusado de alguien y se ha declarado inocente de todos los cargos.