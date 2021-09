Christopher Lloyd y Jaeden Martell se convierten en Rick y Morty para el final de la quinta temporada

ESTADOS UNIDOS.- La serie animada Rick y Morty se convirtió en éxito entre la comunidad geek, quienes quedaron cautivados por el humor existencialista de la serie animada producida por Adult swim. Se trata de una historia de ciencia ficción que narra las aventuras del exéntrico Rick Sánchez, un personaje del tipo científico loco que viaja entre dimensiones acomnpañado de su nieto, Morty.

Actualmente la serie se encuentra emitiendo los episodios de la quinta temporada a través de la plataforma de streaming de HBO y ahora que la quinta parte se encuentra cerca del final, los creadores están tirando la casa por la ventana con una colaboración que enloqueció a los fans.

A través de la cuenta oficial de la serie animada, se publicó un teaser en live action con la participación de dos grandes actores. En el papel de Rick tenemos al veterano de la actuación Christopher Lloyd, recordado por su papel como el doctor Emmet Brown en la clásica trilogía de ciencia ficción Volver al futuro. A pesar de que Lloyd lleva tiempo fuera de las pantallas, los fans siguen recordándolo por su trabajo como el carismático científico, por ello el teaser se convirtió en tendencia momentos después de su estreno.

En el video de 14 segundos también podemos ver al joven actor Jaeden Martell, que recientemente saltó a la fama por su papel como Bill Denbrough en la nueva versión de it y su secuela it chapter two. El joven interpreta a Morty, el nieto del excéntrico científico y su compañero de aventuras.

Hecho para el papel

La aparición de Loyd es particularmente emocionante para los fans, ya que la serie se inspiró en la pareja ochentera de Marty Mcfy y Doc. Brown para sus protagonistas; así como en el concepto de viajes en el tiempo, el cual se reemplazo por viaje entre dimensiones para la serie animada.

De hecho, los nombres del dúo Rick y Morty recuerdan vagamente al de los personaje Doc. y Marty. En este sentido, no podía ser otro que Christopher Lloyd quien encarnara el papel del personaje que se creó pensando en él.

Hasta el momento, no se conocen más detalles de la aparición de los actores en la serie, excepto que la dimensión en la que aparecen los personajes en su versión live action es la C-132, según aparace al pie de la publicación.

Los fans no tendrán que esperar mucho, ya que los capítulos 9 y 10 se estrenarán este 5 de septiembre en la plataforma de HBO.