Christina Aguilera celebra que hace 22 años lanzó su primer disco musical

ESTADOS UNIDOS.- Los 2000 siempre encuentran su forma de abrirse paso en las nuevas generaciones, aunque hay algunas cosas que jamás pasan de moda, como lo es la música de las famosas del pop, una de ellas es Christina Aguilera.

La intérprete de “Candyman” celebró que hace 22 años lanzó su primer hit considerado un éxito convertido en clásico, se trata de “Genio atrapado” o “Genie in a bottle” en inglés. Este sencillo se mantuvo en el número uno durante cinco semanas consecutivas, además de ser uno de los temas que más sonó en el final del siglo XX.

Fue en agosto de 1999 que salió su disco debut titulado con su nombre, el cual contenía 4 canciones: “What a girl wants”, “Come on Over Baby”, “Genie in a Bottle”, “I Turn to you”. Estos sencillos lograron posicionarse entre los primeros 3 lugares de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos, lo que convirtió a la cantante en la primera artista en lograr un top 3 con sus primeras canciones.

Para conmemorar este gran logro, Aguilera compartió en su cuenta personal de Instagram una publicación sobre su primer álbum que contenía distintos clips de cuando tenía 18 años y que conformaron sus videos musicales. “Celebrando los 22 años de mi debut álbum autotitulado”, se lee en la descripción.



“Christina Aguilera”

El álbum de la compositora estadounidense vendió más de 250 mil copias durante su primera semana y logró conseguir 8 discos de platino por Recording Industry Association of America. De momento se han vendido más de 9 millones de copias en Estados Unidos, y 12.6 millones a nivel mundial.

Este marcarían los inicios de Christina Aguilera en su carrera musical, donde debutó junto a Britney Spears y ambas lograron impulsar la tendencia del pop adolescente, y aunque a veces las mostraban como rivales por su gran fama y millones de fans, luego se aseguró que existía una amistad entre ellas. Incluso Madonna se atrevió a unirlas en escenario y convencerlas de que se besaran frente a todo el público.