Christian Nodal sufre accidente en el escenario

GUATEMALA.- La noche del pasado 7 de mayo, Christian Nodal se presentó en Guatemala y dejó ver algunos detalles de la noche por medio de sus historias de Instagram. Algo que llamó la atención de los fans fue que reveló haber sufrido una caída en el escenario, pues el cantante apareció con el pie vendado.

“Hoy besé el escenario”, se puede leer en la historia donde aparece el pie del cantante con lo que parece una férula improvisada. Esta imagen alarmó a algunos de sus fans quienes se preguntan qué fue lo que pasó; pero, a juzgar por los emojis con los que acompañó la imagen, parece que no se trata de nada grave.

En su agradecimiento al público de Guatemala, el sonorense mencionó que se encuentra bien, entre risas y un poco avergonzado. Sin embargo, hasta el momento no hay videos de la caída que habría sufrido el cantante.

“Mi gente de Guatemala, muchas gracias por esta noche tan increíble, tan especial, estoy bien. Gracias por esta casita llena de hoy, por corear cada canción con esa energía, por la vibra, por todo, gracias por tanto, los amo muchísimo, nos vemos mañana. Los amo”, comentó.

Nodal sigue hablando con Belinda

Cabe recordar que en recientes entrevistas, el músico se sinceró sobre su ruptura con Belinda. En una entrevista con Despierta América, el intérprete de “Botella tras botella” mencionó que le desea lo mejor a la cantante y dio a entender que siguió hablando con ella después de la separación.

La periodista lo cuestionó sobre si habían perdido comunicación, a lo que él respondió: “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida. […] No es un no definitivo ni tampoco un sí definitivo”, fueron las palabras de Nodal que han despertado los rumores de una reconciliación en el futuro.