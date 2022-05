Belinda muestra fotografía de su abuela y sorprende el parecido entre ambas

MÉXICO.- En febrero de 2021 Belinda vivió la difícil pérdida de su abuela y, hasta ahora, la cantante sigue presumiéndola con orgullo y hablando de ella con mucho cariño. La actriz ofreció una entrevista al medio español Playz, en la que habló de su abuela, Juana Moreno y la describió como una mujer divertida y muy importante en su vida.

La intérprete de “Luz sin gravedad” contó que la madre de su mamá, Belinda Schull, nació en Madrid y tenía una peluquería en el centro de la ciudad. También señaló que a ella le debe su sentido del humor y su gusto por divertirse.

"Mi abuela era también de Madrid, típica madrileña, Juana Moreno. Tenía su peluquería en el centro. Era maravillosa. Ella me enseñaba todo. Ella me enseñaba la parte divertida de la vida, porque ella era, 'vámonos al bingo, vámonos al casino, vámonos a tomar una cañita'. La parte divertida de mi familia me la ha dado mi abuela; la parte seria, más estudiosa, mi padre", contó.