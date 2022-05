Belinda revela qué canción la ayudó a superar los momentos difíciles

MÉXICO.- En febrero de 2021, Belinda sufrió una de las pérdidas más dolorosas de su vida: la de su abuelita. Un año después, la cantante atravesó por otro difícil momento al terminar su relación con Christian Nodal y enfrentar las críticas en redes sociales por las especulaciones sobre los motivos que pusieron fin al compromiso.

Aunque por mucho tiempo no quiso ahondar en la ruptura, la cantante se sincera poco a poco al respecto. En esta ocasión, Belinda habló de qué le ayuda cuando está pasando por malos momentos. Fue en una entrevista para De primera mano que la intérprete de "Luz sin graveda" habló de cómo su nuevos proyectos en España y un cambio de hábitos le han servido para sentirse mejor.

En la charla, Mónica Noguera le preguntó: "¿De dónde sacas fuerzas para superar los momentos tristes, dolorosos y fuertes por los que has pasado?". Ante esto la cantante inició señalando que le sorprende que haya personas que le desean el mal a los demás.

"Lo que más me impacta es que a la gente le da placer el dolor de los demás, eso es algo que yo no puedo creer, muchas veces yo digo ¿cómo?, cuando alguien me cuenta algo triste me duele a mí, si tú me dices 'oye, falleció alguien querido', pues cuánto lo siento, mi abuelita falleció y fue algo súper triste", comezó la cantante.

La canción que le ayuda

Posteriormente, explicó que su estancia en España también ha contribuido a su bienestar pue tiene la oportunidad de conectarse con la naturaleza. "Ahorita que estoy, subo una montaña, me voy al bosque, toco tierra, veo al cielo, le doy gracias a Dios por estar viva, escucho una canción que me haga sentir bien, que me haga sentir paz, me conecto con la naturaleza que es lo más importante en este momento. La vida no son lujos, la vida es estar, saber estar, agradecer, agradecer siempre", explicó la actriz.

Finalmente, dijo que escuchar música clásica la hace sentir paz, pero hay un tema en particular que la ha ayudado a superar las experiencias difíciles que ha vivido: "Me pongo una buena canción, "Clair de Lune", de Debussy, que es de mis favoritas y es una de esas canciones que me dan paz", concluyó la cantante.