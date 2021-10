Christian Nodal desmiente boda con Belinda

Ciudad de México.- Christian Nodal acabó con las especulaciones sobre su posible boda con Belinda, luego de que la cantante apareciera con anillos que hicieron dudar hasta a sus propios fans sobre el estado civil de los artistas.

Tras ofrecer un concierto en Saltillo, Coahuila, México, el intérprete de música regional mexicana fue directo y desmintió las especulaciones sobre su matrimonio con la cantante pop en entrevista para el programa Ventaneando.

¿Que si estoy casado?... ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no solo una cosa”

Explicó el cantautor.

Acto seguido, Nodal alabó las cualidades de Beli en el terreno de la dirección. “Ahora estoy muy emocionado porque estamos estrenando sencillo, ‘La sinvergüenza’ junto a la MS, ella fue la directora, es lo más bonito que me ha pasado, ¿sabes?, yo he trabajado con muchos directores y obviamente siempre he tenido buena química, pero la química que tengo con el amor de mi vida, ahí sí, o sea, aparte que especial, se separa porque es una persona bastante talentosa, sí sabe lo que está haciendo”.

¿Y la boda para cuándo?

Por otra parte, Christian reveló que su prometida está a punto de hacer música nueva. “Ahorita está en su junta con Danna y Ale, que son sus personas de prensa porque ya va a firmar con un manager, ya va a empezar a sacar música, entonces no pudo acompañarme, pero siempre que se puede estamos juntos”.

Asimismo, destacó que no es un hombre que dude de la fidelidad de su novia, aunque dejó claro que lo haría ponerse en ese modo. “Yo soy celoso, pero normal, o sea, cuando hay que ser celoso con cosas obvias, pero de alguien más, o sea, para mí es la mujer más bella que existe y siempre la van a admirar por su belleza, entonces yo no tengo ningún problema con eso”.

Por último, el cantante habló de su regreso a las redes sociales tras casi un año de ausencia. “Pues yo quiero que sepan que me tomé un break, duré como 10 meses, si se dan cuenta yo antes estaba posteando todo y así, pero mi vida personal se mezcló demasiado con mi vida de artista y fue como muy duro, porque hay comentarios muy fuertes y feos, y esa energía yo no estaba acostumbrado, entonces yo lo que estoy haciendo es tomar las cosas de manera positiva con toda la energía, retomar la carrera como se debe de hacer, estoy muy feliz ya viene nuevo disco, se llama ‘Forajido’. No es padre dar entrevistas nada más para desmentir, yo creo que ahorita todo está bien y por eso tan feliz salgo a hablar con ustedes. No, eso (del costo del anillo) no tiene nada qué ver, yo me refería como al estado emocional de ella”.