Ella es la protagonista del video de Christina Nodal, "La Sinvergüenza", elegida por Belinda

MÉXICO.- El último lanzamiento de Christian Nodal lo ha posicionado entre los artistas más escuchados del momento con su más reciente canción en colaboración con la Banda MS, pues "La Sinvergüenza" se encuentra entre los éxitos con más reproducciones en algunas plataformas digitales.

Lo que más destaco de este proyecto musical es que el video oficial fue dirigido por su actual prometida Belinda, quien eligió a una joven promesa para ser la protagonista del clip.

Se trata de Regina Pavón que debutó detrás de las cámaras junto a Christian Nodal y bajo la dirección de la cantante española, y que además sorprendió a los seguidores de la música regional pues creen que "La Sinvergüenza" destacó por su actuación y su increíble belleza.

La joven tiene 22 años y de momento ya cuenta con algunas participaciones en la pantalla grande, ya que ha compartido el estrellato con Martha Higadera, Mario Morán y Omar Chaparro. Incluso ha tenido algunos papeles en los famosos programas de la televisión mexicana como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho".

Actualmente, Regina Pavón actúa en la serie de Netflix "Oscuro Deseo" junto a Maite Perroni, Jorge Poza y alejandro Speitzer; aunque también participó en reconocidas películas como "No Manches Frida" parte 1 y 2, por lo que no sería su primera actuación en el video de Nodal.

Por su parte, al ser la primera producción dirigida por Belinda, la española agradeció a todas las personas involucradas que trabajaron a su lado durante el videclip, en especial a Regina, a quien se refirió como "La Sinvergüenza" por ser la protagonista: “Muchas gracias Nodal por confiar en mi visión para contar esta historia, gracias y a 'La Sinvergüenza' Regina Pavón", expresó.

En una publicación en Instagram, la intérprete de "Luz sin gravedad" explicó cómo fue su experiencia al dirigir su primer video y, según lo que redactó, fue algo complicado pero también gratificante y divertido para ella.

Después de haber grabado muchos videoclips como protagonista, ahora me ha tocado dirigir por primera vez uno complicado, no solo por la evolución que ha sufrido el concepto del videoclip, sino por el género musical. Ha sido una experiencia muy interesante y divertida, he puesto mi corazón y pasión en ello”, escribió Belinda.