Christian Estrada, de "Guerreros 2021", dio positivo a Covid-19

MÉXICO.- Varios concursantes del reality deportivo “Guerreros 2021” dieron positivo a Covid-19, por lo que tuvieron que suspender temporalmente el programa para evitar una cadena de contagios y suponer un riesgo latente para los participantes y el staff, según expresó Televisa por medio de un comunicado.

Los primeros en confirmar su estado de salud fueron el capitán del equipo Cobras, Guty Cabrera y la ex integrante de Acapulco Shore, Brenda Zambrano, la pareja dio a conocer los resultados por medio de sus cuentas en Instagram donde recibieron varios mensajes de apoyo y cariño. Después fue Tania Rincón, conductora del programa, quien comunicó su contagio por el virus de SARS-CoV-2, pero que a diferencia de la pareja ella no ha presentado síntomas y espera que su recuperación sea favorable.

La lista de contagios sigue creciendo y toma a su nueva víctima, el modelo sinaloense Christian Estrada. La revelación se dio a conocer por medio de una fotografía en Instagram donde aseguró que, tras una nueva prueba para detectar el virus, ésta resultó positiva.

“Hoy los leones y las cobras no estamos en circuito porque estamos unidos en batalla contra este bicho”, escribió en la descripción de su fotografía. Este inesperado resultado llegó en un momento inoportuno para Estrada y su pareja Ferka, pues ambos se encuentran en la espera de su primer hijo, por lo que confían que la prueba de Fernanda será negativa.

Afortunadamente, Christian asegura sentirse fuerte física y mentalmente para la pronta llegada de su “leoncito”, además de encontrarse en confinamiento para no peligrar la seguridad de su pareja, y lograr una recuperación más pronta para regresar más listo que nunca a Guerreros 2021.

¿Cuáles son los resultados de Ferka?

El contagio de su esposo ha preocupado a los fans por el resultado de Fernanda Quiroz, quien se encuentra en su sexto mes de embarazo. Ante esta intriga, la integrante del programa decidió compartir con sus seguidores por medio de sus instastories que no le han entregado sus resultados, por lo que no se sabe si es portadora del virus. “Deseo estar súper bien, ya estoy preparando mi búnker”, mencionó para calmar la preocupación.

“Ya no sé si reír o llorar como ya vieron mi ‘mariado’ dio positivo, no entendemos por qué después de tantas pruebas negativas y de no estar en contacto, pero bueno, así las cosas. Todavía no tienen mis resultados (...), deseo estar súper bien", expresó Ferka.