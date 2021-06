Covid-19 en “Guerreros 2021”:  ¿Quiénes son los concursantes contagiados?

CIUDAD DE MÉXICO.- La segunda temporada de “Guerreros”, con apenas una semana de haberse estrenado, detuvo sus grabaciones por un fuerte brote de Covid-19 en su foro.

Tania Rincón y un gran número de integrantes resultaron positivos al coronavirus, por lo que, por medio de un comunicado difundido la noche de este lunes, se determinó que se suspenderán las filmaciones para evitar la propagación del contagio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Informamos que, como parte de los protocolos establecidos por la producción de Guerreros para la prevención de casos de COVID-19, se detectaron personas contagiadas”, se lee en el comunicado de Televisa Prensa.

“Por ello, se ha decidido suspender temporalmente las grabaciones para controlar cualquier posibilidad de propagación de contagio y, principalmente, proteger a todos los integrantes que participan en la realización de este programa”.

¿QUIÉNES ESTÁN CONTAGIADOS?

Guty Carrera fue el primer caso positivo dentro de “Guerreros 2021”, pues comenzó a presentar síntomas del 7 al 11 de junio, misma semana del estreno del programa. Su pareja Brenda Zambrano, Yan (hijo de Ilse Olivo) y Dariana también dieron positivo a las pruebas.

"No la estoy pasando bien, sin duda es algo que no le deseo a nadie. De esta saldré más fuerte. Gracias a todos los que he han escrito y se han preocupado por mi salud”, reveló Guty en Instagram.

Se supo que Brandon Castañeda, Julio Ron (hermano de José Ron), Agustín Fernández, Anahí Izali, Lluvia Carrillo y Macky González (quien participa en “Las Estrellas Bailan en Hoy”) salieron de fiesta sin las medidas de prevención pertinentes, pese a tener el antecedente del contagio de Guty.

“Este virus aparentemente llegó a la producción de Guerreros. En la producción se empiezan a infectar los participantes, empiezan a hacerse las pruebas y continúan dando positivo. Pero algunos sin importarles que un integrante estaba reportando que tenía COVID-19 varios de estos personajes tuvieron vida social el viernes”, compartió Cuevas sobre este caso”, comentó el periodista Gabriel Cuevas en Radio Fórmula.

Tania Rincón reveló en Instagram que ella también dio positivo al Covid-19 y detalló que sufre bastante con los síntomas de la enfermedad.

"Me hice la prueba, tengo pruebas de antígenos aquí en casa y salí positivo, me sentí mal, terrible…decidí hacerme otra prueba y me salió negativa. Hablé con el pediatra de mis hijos y me dijo que hoy a primera hora me hiciera una prueba de laboratorio, me la hice y me entregaron los resultados y evidentemente salí positivo, desde ese momento me aislé, mis hijos están con su papá", añadió.

Lairen Bernier, Raquel Becker, Daphne Montesinos,Paulette Gallardo y Diego Montu son otros de los participantes que reportaron estar infectados.