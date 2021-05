Ferka asegura que se comerá su placenta tras dar a luz

CIUDAD DE MÉXICO. – María Fernanda Quiroz, actriz mexicana también conocida como “Ferka”, y su pareja, Christian Estrada, se encuentran preparándose para la llegada de su primer bebé. Al respecto, la actriz compartió que cuando nazca su hijo practicará la “placentofagia”.



En una reciente entrevista con la prensa, Ferka confesó que ha tenido un embarazo tranquilo, aunque al principio sí presentó distintos malestares.

“La estoy pasando de pelos, este trimestre me está yendo muy bien. Ya no vomito, ya no me duermo en ningún lado, hasta siento como si no estuviera embarazada”, aseguró la actriz.



Ferka y Christian ya tienen planeado el parto



Sobre sus planes para el parto, Ferka reveló que tanto ella como su novio decidieron que les gustaría tener un parto cien por ciento natural.



Queremos el corte tardío de cordón y quiero el rollo de la placenta, yo quiero comérmela. Ya sé que es un poco raro, pero yo quiero eso”, confesó Ferka.



Sobre las razones que la llevaron a tomar esa decisión, María Fernanda reveló que lo quiere hacer por los “beneficios” que tiene para la lactancia, para subir el sistema inmune y la depresión posparto, añadió la actriz.



Ferka reveló que no planea cambiar de opinión



Ferka comentó que, aunque sabe que las personas pueden considerar “extraña” su decisión, ella está dispuesta a ser fiel a sus ideales y no pretente cambiar de opinión respecto a “comer su placenta” ya que nazca su bebé.



Recientemente, la pareja reveló el sexo de su primer bebé, pues tanto Christian como María Fernanda compartieron fotos de la “revelación de género”, donde dieron a conocer que están esperando a un varón y que llevará por nombre Leonel.



¿Es seguro practicar la placentofagia?



Esta actividad de comer la placenta después del parto, es una práctica que se ha vuelto popular en los últimos años, sobre todo en las celebridades. Famosas como Kim Kardashian, Alicia Silverstone, Jennifer López y Sheila Márquez han recurrido a ella y aseguran que lo hicieron para aumentar su energía y favorecer la producción de leche.



Sin embargo, no hay estudios o artículos científicos que demuestren que comerse la placenta tenga efectos positivos sobre el organismo humano, pues todos los “supuestos beneficios” que las artistas han asegurado experimentar fueron revelados por el Centro Northwestern Medicine de Chicago, que revisaron diez estudios sobre la placentofagia, de los cuales, seis fueron en animales y cuatro en humanos.



Los resultados obtenidos no arrojaron ningún dato que respalde las afirmaciones sobre los beneficios de comer placenta, ni tampoco sobre los riesgos, pues aún no hay estudios que examinen los potenciales riesgos de la ingestión de ésta.