Christian Estrada lanza mensajes sobre el escándalo de Frida Sofía

CIUDAD DE MÉXICO.- Christian Estrada llegó al punto de hartazgo del escándalo con Frida Sofía, pues a tres años de haber terminado su relación con ella, siguen los rumores de que tuvo un romance con Alejandra Guzmán, su ex suegra.

El concursante de “Guerreros 2020” lanzó dos contundentes mensajes sobre el tema, debido a que sigue persiguiéndolo y a su actual relación con María Fernanda Quiroz “Ferka”.

Por medio del programa “Pinky Promise” de Karla Díaz, el deportista y su novia recordaron los rumores de un supuesto triángulo amoroso con Alejandra Guzmán, y de nueva cuenta, negó haberse involucrado con ella.

Claro que no. Yo y la señora Guzmán no tuvimos nada que ver. En su tiempo (la relación) fue de yerno y suegra, pero hasta ahí no más y se los vuelvo a repetir, no hubo nada entre nosotros”, destacó.

“Ni ojitos ni nada. Muy respetuosa la señora y la sigo respetando porque para serte sincero, crecí escuchando su música, la señora podría ser mamá y cuando salió el chisme sí me afectó porque la gente no sabe lo que pasamos, lo que vivimos, todo lo que pasamos cuando éramos familia, así que sí me da pena ajena que la gente diga esto de la señora”, destacó.

"HAZ LAS PACES CON TU MAMÁ": CHRISTIAN ESTRADA

Cuando la ex integrante de JNS le preguntó a Christian qué opinaba de las declaraciones de Frida Sofía sobre su relación con Ferka, éste decidió mantenerse neutro, pues no quiso referirse de forma negativa a su ex novia.

Lo que sí le pudo aconsejar es que “no se pasara” con su madre, con quien sostiene una difícil relación.

“No tengo nada qué opinar, eso fue hace tres años, ya lo pasado pisado... no tengo nada que decir nada malo de Frida Sofía... pero ojalá que hagas las pases con tu mamá... las veces que estuve con ustedes tu mamá nunca te faltó al respeto frente de mí, es lo único que voy a decir porque yo nunca lo vi”.

“Vive y deja vivir, porque yo soy muy feliz. Ferka es mi todo y si te pica, ráscate”, añadió.