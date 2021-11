Chris Pratt agradece a su esposa haberle dado "una hija sana" y lo critican en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Chris Pratt está en el ojo del huracán luego de que publicara una fotografía junto a su esposa, Katherine Schwarzenegger, dedicándole un mensaje que muchos identificaron como una cruel indirecta hacia la actriz Anna Faris, exesposa de Pratt.

"¡Miren cómo me mira! Quiero decir. ¡¡Encuentra a alguien que te mire así!! ¿¡Sabes!? Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y sana, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares, ¡pero eso es amor! Ella me ayuda con todo. Mi mayor tesoro", se lee en la descripción de la imagen.