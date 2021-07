Chris Patt confirma fecha de grabación para "Guardianes de la Galaxia Vol. 3"

ESTADOS UNIDOS.- Desde la última entrega de los Guardianes de la Galaxia en el 2017, los fanáticos de Marvel quedaron en espera por una última película que le diera un final digno al querido y diverso equipo liderado por Star Lord.

La tercera parte de los guardianes de Marvel se estrenará hasta el 2023 y ya tiene confirmada la presencia de Chris Patt, Dave Bautista, Zoe Saldaña y al director James Gunn, quien tendrá su última participación en el UCM con esta película.

Durante una entrevista para Variety, el intérprete de Star Lord confirmó que las grabaciones para el Volumen 3 se realizarán a finales del presente año, y presuntamente la fecha exacta de estreno sería el 5 de mayo de 2023 con su lanzamiento en cines, aunque todo dependerá de la pandemia por Covid-19.

Si bien “Guardianes de la Galaxia Vol. 3” marca el final de estos héroes, no significa que no vuelvan a aparecer en alguna película de Marvel, ya que regresarán en “Thor: Love and Thunder”, la cual está programada para el 6 de mayo de 2022, por lo que veremos al equipo de Peter Quill (Chris Patt) primero con el Dios del trueno y luego en su universo.

De momento, Pratt aparecerá en el nuevo film de “La guerra de mañana”, que se estrenó el pasado viernes por la plataforma de Streaming Amazon Prime Video y el actor confesó que, aunque no cree en los aliens, considera a la historia de la película muy buena desde el momento en que empezó a leer el guión.