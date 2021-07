“Evangelion 3.0 + 1.0”: Regresa el famoso anime con su última película a través de Amazon Prime Video

MÉXICO.- Amazon Prime Video sorprendió a sus usuarios al anunciar el presente jueves que será la primer plataforma oficinal en estrenar la cuarta película de Evangelion con su última entrega “Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time”.

Incluyendo la película de anime, Prime Video también contará en su catálogo con las tres entregas previas, las cuales son: “Evangelion: 1.11 You are (Not) Alone”, “Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance” y “Evangelion: 3.33 You Cant (Not) Redo”.

Este film se estrenó en marzo de 2021 en Japón, por lo que los fanáticos del anime consideraron que tardaría bastante en llegar a México, pero Amazon reveló lo anhelado y confirmó que tendría el estreno internacional en su plataforma a partir del 13 de agosto del presente año.

“Evangelion 3.0 + 1.01 Triple”, como también es conocida, marcará el cierre del Rebuild del famoso anime a cargo del director Hideaki Anno en colaboración con Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda.

Me gustaría agradecer a todos los fanáticos de Eva en el mundo por su apoyo continuo. Estábamos buscando la mejor manera de ofrecer la película a los fanáticos en el extranjero lo antes posible, en una situación desafiante con los cines durante el COVID-19, y estamos felices de haber encontrado a Prime Video como socio para transmitirla a nivel mundial. Recomendamos ampliamente verlo en una pantalla de televisión grande para disfrutar de la mejor experiencia visual”, comentó el director Hideaki.