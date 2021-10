Chiquis no quiere usar el apellido Rivera: "No lo necesito para destacar"

ESTADOS UNIDOS.- La cantante de banda Chiquis Rivera está en una etapa muy productiva de su carrera que cada vez despega con más éxito. En la edición de los Latin Grammy del 2020 se llevó el reconocimiento a Mejor Álbum de Música de Banda por su disco Playlist y actualmente disfruta del éxito de su tema "Mi Probolema", que tiene más de un millón de reproducciones en Youtube.

Actualmente se encuentra dando conciertos en Estados Unidos y trabajando en la promoción de su reality Lo mejor de ti, con Chiquis, donde debutará como productora y conductora.

Quizá debido a su lista de proyectos, que no hace más que crecer, sus seguidores han notado que la cantante prefiere usar como nombre artístico solamente su apodo, Chiquis, evitando el apellido que la relaciona con su madre, la fallecida Jenni Rivera.

Según una reciente entrevista con Los Angeles Times, Chiquis no reniega de su apellido, sino que prefiere no usarlo para evitar las comparaciones con su madre, pues asegura que quiere hacerse camino en la industria por sus propios méritos. “Yo quiero que me reconozcan por mis esfuerzos, por mi trabajo”, afirmó para la revista, en donde que presentó “Mi problema”, el primer sencillo de su próximo disco. El álbum saldrá el año que viene y comentó que hay pedazos de su vida y de las tres personalidades que asegura que viven dentro de ella: Janney, Chiquis y Valentina, nótese que inguna se apellida Rivera.

“Ese es el apellido de mi mamá y de su familia, pero no es el mío”, explicó. “No me molesta que me llamen Chiquis Rivera, pero ese no es mi nombre y no lo necesito como mucha gente ha dicho para destacarme”, agregó.

Las críticas que recibe

Desde su debut musical en 2014, a casi dos años del fallecimiento de su madre, Chiquis fue comparada con La Diva de la Banda. Muchos de sus detractores afirman que quiere colgarse del legado de su madre, quien fuera una de las figuras más importantes de género en el que Chiquis se desenvuelve.

También la han cuestionado por usar los escándalos de la familia para destacar: hasta la fecha sigue siendo la única que no tiene acceso a la herencia de Jenni Rivera y muchos aseguran que sostuvo un romance con el esposo de su fallecida madre.