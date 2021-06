Chiquis Rivera rompe el silencio sobre la herencia de su madre

CIUDAD DE MÉXICO.- Chiquis Rivera rompió el silencio en torno a todos los escándalos de su familia sobre la herencia de Jenni Rivera.

La primogénita de la cantante de “Inolvidable” aseguró que no tiene ninguna rencilla con su familia, que ha estado en boca de todos respecto a la repartición de bienes de su madre.

En una entrevista para “El Gordo y la Flaca”, la ganadora del Latin Grammy no quiso profundizar respecto al escándalo de Juan Rivera y se limitó a decir que apoya a su familia en todo.

Me encantaría, yo la verdad apoyo mucho a mi familia, los quiero mucho”, dijo Chiquis en un video retomado por “Suelta la Sopa”.

Respecto a su hermana Jacqie, quien se presume será la nueva albacea de Jenni Rivera, dijo que tiene buena relación con ella y que no hay rencillas entre las dos.

“Yo le digo todos los días, acabo de hablar con ella. Ella sabe que la amo, que la apoyo, que estoy aquí, que quiero lo mejor para ella”.

¿QUÉ PASÓ CON LA HERENCIA DE JENNI RIVERA?

Recientemente, Johnny López, hijo de Jenni Rivera, rompió el silencio sobre la tensión que hay en su familia, y aseguró que él y sus hermanos sufrieron manipulación por parte de sus tíos, Rosie y Juan Rivera.

Johnny dijo que todos los hijos de la Diva de la Banda buscan que Jacqie sea la albacea de la herencia, luego de que Rosie anunciara que dejaría a los cinco hermanos hacerse responsables de su dinero.

“Nunca dije que ellos nos robaron, nunca dije eso. Como acabo de decir, quería ver la reacción, aunque las preguntas siempre van a la excusa de que no confiamos en ellos, se ponen muy defensivos”, dijo Johnny en entrevista con El Gordo y La Flaca.

Asimismo, lamentó que pedir un esclarecimiento en la situación financiera hubiese provocado una ruptura en la familia.

“Dicen que somos niños y que no somos agradecidos, la última vez que hablé con Juan me dijo que solo porque era hijo de mi mamá yo no tenía derecho a hacer preguntas”, reveló.