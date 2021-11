Casi pierde la vida: Kristal Silva se sincera sobre su desorden alimenticio

CIUDAD DE MÉXICO.- Uno de los programas de Youtube sorprendió a sus suscriptores al tener como invitada especial a Kristal Silva, la exreina de belleza mexicana ganadora de los concursos Miss Earth México 2013 y Nuestra Belleza México 2016, quien estuvo presente en "Reinas en jaque", el canal de Liz Lombo.

Justo al iniciar el programa, pero antes de la reconocida dinámica parecida al ajedrez, la conductora le preguntó a Silva si alguna vez se ha visto en una situación complicada, ya que asume que al ser tan hermosa y con una carisma que destaca entre otras, muchos podrían creer que nunca ha sufrido en su vida y que siempre está feliz. A lo que ella respondió que nunca nada es lo que parece.

Y es que la actual presentadora de "Venga la alegría" explicó que la vida le ha puesto obstáculos en diferentes etapas de su camino, siendo la más fuerte cuando tenía 21 años y estuvo al borde de la muerte tras padecer bulimia por varios años y presentar fuertes problemas con respecto a su alimentación.

Sin embargo, a pesar de ser una situación que la marcó por peligrar su salud, Kristal Silva reveló que decidió tomar lo mejor del momento y aprender a valorar lo que tiene y la persona en la que se convirtió. Incluso comentó que fue como "un balde de agua fría que necesitaba para poder despertar", pues desde ese momento aprecia más su persona y su belleza interior y exterior.

Por otro lado, la modelo mexicana también se sinceró sobre su participación en el reality de "Survivor", donde se encontró en una de las peores circunstancias, ya que el integrante Sargento Rap la lanzó con mucha fuerza e hizo que se le rompiera el labio, ocasionándole una cicatriz permanente. Y expresa que, a partir de entonces, aprendió a valorar lo que le llena interiormente y no enfocarse únicamente en lo material o en lo físico.

Ante esto, Silva ofreció un gran mensaje sobre lo necesario que es dejar de lado la imagen y profesar el amor propio, pues afirma que es de lo más importante para ella cuando se dio cuenta del valor que tienen otros aspectos de su vida además de su belleza.

La vida no se trata simplemente de verse bien y aparentar y cuidar tu imagen, yo creo que va más allá de eso. Yo me siento bella ahora, no por como me vea, obviamente soy vanidosa y me encanta maquillarme (...), pero la Kristal que yo veo ahora es más hermosa porque muestra su personalidad y eso lo aprendí a un precio muy alto, y eso es el mensaje que quiero compartir ahora".