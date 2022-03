Carmen Muñoz estrenará 'Secretos al desnudo', programa que apuesta por historias reales

MÉXICO.- Secretos al desnudo, el nuevo talk show de Carmen Muñoz en Unicable, expondrá temáticas que afectan a la sociedad. Una de las condiciones de Carmen para hacer este formato fue que la dejaran conservar su esencia y su forma de ser.

"Estoy muy emocionada y feliz de unirme a la familia de Unicable con este proyecto, quiero agradecer a Raquel Rocha (directora del canal), por la confianza, y a Alexis Núñez, hemos estado trabajando de la mano en este proyecto, gracias por tus palabras, para mí es un sueño", dijo Muñoz en conferencia de prensa, durante la presentación que hizo el canal.

El productor Alexis Núñez aseguró que no se recurrirá a lo fársico, como en formatos similares, o a historias falsas. "En todos los talk shows he tenido el privilegio de que el tono es el de la realidad, no nos preocupa. Creo que somos auténticos, estamos muy vinculados a los estudios sociales y socioeconómicos y los estudios que hace el INEGI sobre las cosas que más les preocupan a los mexicanos", explicó.

"Basado en eso es que hacemos una lista de temas y salimos a buscar a la gente involucrada en estos casos, lo que vemos, es la realidad. Tenemos toda la certeza que nos dan los panelistas (de que son casos reales) y las propias investigaciones que hacemos", contó.

Confían en el programa

Raquel Rocha, al frente de Unicable, externó que gracias a los formatos han logrado colocar al canal de paga como uno de los más vistos por las audiencias. "Gracias a las producciones y al talento, a todo un equipo de trabajo, les puedo decir que Unicable está en el top 10 de los canales de paga", aseguró.

"Ha sido un trabajo muy arduo, hace cuatro años estábamos en la posición 22, y en menos de 3 años hemos logrado escalar, y poder estar encima de canales de televisión de paga a nivel internacional, ha sido un logro que es de muchísima gente que está detrás". Secretos al desnudo se estrenará el próximo lunes 28 de marzo a las 19:00 horas por Unicable. Las transmisiones serán de lunes a viernes.