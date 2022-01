Carmen Muñoz revela detalles de su encuentro con Galilea Montijo en Hoy

Ciudad de México.- La conductora Carmen Muñoz habló con la prensa sobre el encuentro que mantuvo con Galilea Montijo durante su participación en el programa Hoy.

A las afueras de Televisa San Ángel, Carmen fue interrogada sobre si es considerada para ser presentadora estelar del matutino, a lo que inmediatamente dijo: “No, solamente estuve como conductora invitada”.

Posteriormente, los periodistas comentaron los rumores de una mala relación con Galilea durante su visita al foro de televisión, por lo que Carmen replicó:

“No, para nada, la verdad es que me recibieron increíblemente con mucha calidez, y la pasé muy bien, me divertí muchísimo en Hoy, y me recibió Gali muy, muy bien”.

Los memes

Finalmente, Carmen Muñoz rechazó los memes que se publicaron sobre las declaraciones de Montijo con relación a que no la conocía, por lo que la presentadora subrayó que su relación con Galilea es excelente.

Después lo platicamos y dice ‘yo alguna vez te vi aquí, pero traías el pelo largo’… 16 años, ¡bueno!, uno cambia muchísimo, entonces a veces no ubicas a la gente o a lo mejor no te acuerdas. Yo no la conocía personalmente, ahora ya tuve el gusto de conocerla y la verdad muy buena relación, muy padre”

Remató.