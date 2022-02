Carla Estrada responde a los comentarios de Cynthia Klitbo: " le das las oportunidades y las desaprovecha”

MÉXICO.- Carla Estrada habló de las declaraciones de Cynthia Klitbo en una reciente entrevista, donde contó su experiencia trabajando con la productora y la calificó de prepotente y grosera. En un encuentro con la prensa recopilado por el programa Hoy, Estrada fue cuestionada sobre los comentarios de Klitbo, quien, entre otras cosas, también la acusó de molestarla hasta el día de hoy.

Carla no quiso ahondar en su opinión y aseguró que prefiere no darle importancia a la actriz; sin embargo, dejó entrever que la considera una mala trabajadora del medio pues insinuó que le dio una oportunidad que no aprovechó cuando trabajaron juntas en la telenovela Alborada.

“La verdad es que no quiero ocupar mi tiempo en ese tipo de cosas tan negativas […]. La gente me conoce, sabe quién soy y sinceramente estar hablando de una persona que le das la oportunidad…. Hay gente que le das la oportunidades y las aprovecha y hay gente que le das las oportunidades y las desaprovecha”, comentó.

Después, ante la insistencia de la prensa declaró que no quiere no darle un adjetivo a la actriz y sus declaraciones porque prefiere no usar así su tiempo. “No quisiera ni siquiera darle un adjetivo porque no me lo merece, no merece mi tiempo utilizarlo, de verdad”, concluyó sin agregar nada más.

Celebra su vida personal y su trabajo

En otros temas, la productora confirmó que viajará a Los Ángeles el próximo 27 de marzo para acompañar a su hijo Carlos, quien participa en la película Raya y el último dragón, nominada a los premios Óscar. Al respecto, Estrada dijo que se siente feliz y muy orgullosa de su hijo y que plane una celebración familiar antes de que tenga que irse a la ceremonia.

Finalmente, también habló de la bioserie de Gloria Trevi en la que trabaja actualmente y según dijo, ha habido un extenso trabajo de investigación en el que investigaron las versiones de muchos involucrados. Según adelantó, se verán versiones hasta ahora desconocidas de algunos de los momentos más importantes en la vida de la cantante.