Bioserie de Gloria Trevi: ¡sin Sergio Andrade!

MÉXICO.- La bioserie sobre Gloria Trevi sigue avanzando. Tras algunas especulaciones sobre el retraso de la producción tras el fallecimiento de Vicente Fernández y el arranque de su propia serie biográfica, por fin se dio a conocer nueva información sobre el proyecto de la vida de la intérprete de Papa sin catsup.

Recientemente, Carla Estrada compartió detalles sobre la selección de la actriz que interpretaría a la estrella del pop. La productora comentó que existen tres o cuatro candidatas que están estudiando para conseguir el papel. "Esperemos en Dios que se apliquen y que de ahí saquemos a la Gloria". Según dijo, la cantante no ha estado en contacto con ellas: "Hemos estado cerca de Gloria, pero no han estado ellas juntas, porque finalmente lo que estamos haciendo es entrenarlas lo más que se pueda para que estén capacitadas".

La serie omitirá muchos eventos y sucesos de la vida de Trevi. Estrada aclaró que esto es parte inherente de los proyectos de esta naturaleza, pues sería imposible incluir todo lo relacionado a su vida:

"Son cincuenta capítulos y es una vida de treinta, cuarenta años. Definitivamente no podemos poner el 100% de las cosas".

Especificó que, eso sí: "Vamos a tocar lo más importante a lo largo de la vida de Gloria, que son muchas cosas muy importantes, muchas".

Sin Sergio Andrade

Una de las cosas importantes es, sin duda, el episodio de su vida relacionado con Sergio Andrade, quien pasó siete años en prisión por cargos de abuso sexual de menores y secuestro; si bien había sido acusado también de corrupción de menores, fue absuelto de este cargo una vez extraditado de Brasil a México. Sobre su presencia en la bioserie, Carla declaró: "¿Sergio Andrade? No, ese no va en la novela".

Tras estas palabras, Carla Estrada aclaró en medio de carcajadas: "No, pues él no. Va otro personaje". De modo que puede entenderse que no existirá un personaje con ese mismo nombre en la historia que veremos en la pantalla. Además, la declaración implica, obviamente, que el entonces representante de Trevi tampoco aparecerá como actor en la bioserie.

La productora explicó que se trata de un proyecto que conjuga varios géneros: "bioserie, ficción, documental", lo que permite un mayor margen a la hora de presentar este tipo de propuestas biográficas, como ya ha sucedido en otros casos, como el de Alejandra Guzmán. Sin embargo, no se ofrecieron explicaciones acerca de por qué se omitirá incluso de nombre a Sergio Andrade; se ha especulado que puede deberse a situaciones legales sobre el uso de la imagen. Tampoco se ha especificado qué ocurrirá con respecto a las demás personas involucradas en los cargos criminales del año 2000.

A diferencia de lo que ocurre con Sergio, la protagonista de esta historia, Trevi, sí formará parte del elenco. Esta fue otra de las revelaciones de Estrada: Gloria Trevi se interpretará a sí misma en los últimos capítulos de la serie, los que cuentan la etapa actual de su vida, detalle que podría explicar por qué los castings solicitaban mujeres de entre los 18 y los 30 años de edad.