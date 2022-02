''Ellos son la familia Guzmán'' Sylvia Pasquel distanciada de Alejandra y Luis Enrique

Ciudad de México.- La familia Pinal ha presumido ser una familia unida dentro del medio artístico, pero todo indica que las cosas no andan bien con algunos de los integrantes de la dinastía.

Después de que confirmara Alejandra y Luis Enrique Guzmán el documental en honor a Silvia Pinal, salió la duda sobre el por qué Sylvia Pasquel no ha mencionado nada en relación al tema.

En una entrevista para el programa Hoy, la actriz dijo:

Es un proyecto de Alejandra y Luis Enrique, no es pregunta para mí, pero no me han convocado para ninguna reunión y para nada con relación al proyecto... Pero bueno, cada quien tiene su manera de pensar y hay que respetarlo”

Dijo al comentario de la reportera de que ella al ser la mayor de las hijas tenía mucho que contar sobre Silvia.

¿Problemas en la familia Guzmán?

Aunque Pasquel quiso aclarar los rumores sobre algunos problemas con sus hermano, la actriz mencion´que tampoco fue invitada a la fiesta de cumpleaños de Alejandra Guzmán e incluso hizo una broma sobre la foto familiar en el festejo.

“Pues ya con el Instagram, ya ves que ahora te pueden agregar, pues que pongan ahí mi carita. Ellos son la familia Guzmán, que como familia quieren estar con mi mamá y no tienen por qué invitarme y yo no tengo porqué sentirme sentida ofendida, son momentos como si yo también organizo mi cumpleaños y no los convoco. Hay momentos que son familiares, de familia, y que no tenemos que estar todos, y eso no quiere decir que dejemos de ser familia, ni que haya problemas en la familia”, concluyó.