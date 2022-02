Cynthia Klitbo se disculpa con Angélica Rivera por revelar intimidades con Peña Nieto

Ciudad de México.- La actriz Cynthia Klitbo se mostró apenada después de revelar ciertos detalles de la vida íntima de su amiga Angélica Rivera en su matrimonio con Enrique Peña Nieto durante una entrevista con la periodista Inés Moreno, para el programa ''El show debe continuar''.

Después de que Klitbo detallara que atestiguó el sufrimiento de Rivera cuando se enteró que Peña Nieto le había engañado durante el sexenio del 2012 al 2018, y negara que Angélica hubiese firmado algún contrato para estar 12 años con Nieto, la actriz ahora expresó:

Si yo dije lo que dije no me arrepiento, fue porque yo tengo una amistad con ella, y yo sé que mucha gente la quiere mucho y mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga, y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años, entonces es una amiga que yo adoro, y no pude evitar salir y defenderla, pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida, porque no es correcto”

Intenciones honestas

De igual forma, remarcó que al hablar de su colega sus intenciones fueron honestas y con el fin de defender el nombre de su amiga. “Lo que pasa es que bueno, la quiero demasiado y la defendí, pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema, porque entonces sería estar hurgando en la vida que no me correspondía haberlo hecho”.

Finalmente, Cynthia aprovechó su encuentro con la prensa para solicitar la comprensión de Angélica y disculparse por su acción. “Pido una disculpa pública porque yo no tenía porqué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más, no voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad”.

Se podrá recordar que, durante el encuentro con la periodista, Cynthia confesó detalles sobre el matrimonio que tuvo la actriz Angélica Rivera con el ex mandatario Enrique Peña Nieto: “mi amiga es Angélica y le hizo cosas feas a mi amiga y yo ya no quiero saber nada de ese señor. Que te pinten el cuerno siendo Primera Dama, mi reina, ¿qué más quieres?, porque eso ya estaba pasando desde antes. Lo que pasa es que Angélica dijo ‘yo termino mi posición hasta el último día del sexenio’, pero Angélica sabía todo eso. Será muy el señor presidente, pero eso no le da derecho a herir a su mujer y menos con la sobrina de la mejor amiga”.

Estas declaraciones pusieron nuevamente en la mira a Rivera con respecto a todas las especulaciones que surgieron sobre su vida junto al expresidente de México, por lo que Cynthia ahora ha preferido callar y no hablar más del tema.