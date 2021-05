Canelo Álvarez y Fernanda Gómez están por vivir su boda civil

CIUDAD DE MÉXICO.- 'Canelo' Álvarez y Fernanda Gómez están a punto de unir sus vidas en una emotiva ceremonia civil, y es que según el portal de TVNotas el pasado viernes los invitados comenzaron a llegar a Guadalajara, para después dirigirse a Punta Mita en Nayarit.

Según la cuenta de Instagram de una periodista reconocida como Chamonic, dio a conocer que desde el viernes la pareja comenzó a recibir a sus familiares e invitados, con una pequeña reunión, donde se darían los detalles oficiales de como ocurriría el evento que está por pasar este 15 de mayo.

Desde ya hace unos días comenzaron los fuertes rumores de que el 'Canelo' y Fernanda por fin darían ese gran paso para llegar el matrimonio, sin embargo el boxeador no ha confirmado nada, pero esto es porque siempre se le ha caracterizado por mantener su vida en privado.

Eso es muy personal, y como lo saben siempre me ha gustado dejar todo muy hablado de lo que es mi vida profesional, y si es verdad o no pues ya lo van a ver y lo van a saber seguramente, ustedes se encargan de saberlo pronto, no se preocupen”, dijo el boxeador para el programa de Despierta América.