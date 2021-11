¡Campanas de boda! Lindsay Lohan anuncia su compromiso con Bader Shammas

ESTADOS UNIDOS.- Una de las actrices más famosas que marcó la infancia y adolescencia de muchas generaciones definitivamente fue Lindsay Lohan, quien es reconocida por sus protagónicos como "Juego de Gemelas", "Un viernes de locos", "Chicas pesadas", entre otros.

Y ahora, varios de sus fans se impresionaron al ver que el tiempo había pasado, pues la famosa anunció en su cuenta personal de Instagram que por fin se comprometió con su novio, el empresario Bader Shammas, con quien llevaba poco más de dos años de noviazgo.

La estrella de 35 años mostró su deslumbrante anillo con tres imágenes en las que salía al lado de su ahora prometido: "Mi amor, mi vida, mi familia, mi futuro", se lee en la descripción de la publicación, la cual a pocas horas obtuvo casi medio millon de Me Gusta por parte de los usuarios.

Bader y Lindsay Lohan comenzaron a despertar rumores de una relación desde que fueron vistos en el festival de música de Dubai, poco antes de que comenzara la pandemia en 2020. De momento se sabe que la pareja de la actriz es vicepresidente asistente de Credit Suisse con sede en Dubai, donde vive junto a la intérprete de "Mean Girls".

Según el medio estadounidense, Daily Mail, ambos han mantenido su romance en privado, incluso en sus redes sociales no cuentan con fotografías en las que aparezcan juntos.

Fue hasta mayo 2020 que la madre de Lindsay Lohan expresó que su hija "está saliendo con alguien maravilloso en este momento", sin decir más a la prensa para mantener el noviazgo fuera del ojo del público por petición de los ahora prometidos.

Y a principios de este año, The Sun confirmó los rumores al publicar que la actriz estaba sumamente enamorada de Bader, ya que una fuente cercana a la famosa dijo que "la relación de Lindsay con Bader se está fortaleciendo. Es una presencia constante y estable en su vida (...) Es un tipo legítimo. No es un actor, no está en la industria del entretenimiento, administra fondos para personas de alto patrimonio neto en Credit Suisse".

Instagram/@lindsaylohan

Este no sería el primer compromiso de la famosa, ya que previamente estuvo comprometida con Egar Tarabasov, pero la pareja se separó en 2016 luego de que se especulara que era una relación violenta luego de que se difundieran unas fotografías de ambos luchando por un celular mientras estaban en la playa.

En ese mismo año, Lohan afirmó que durante algunas peleas su exnovio la golpeó y abusó psicológicamente de ella, incluso admitió que ella pagó por su propio anillo cuando se comprometieron en 2015.