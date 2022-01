CONAPRED interviene en 'Cuéntamelo Ya' tras comentarios transfóbicos de conductores

MÉXICO.- El pasado 19 de enero, la conductora Maki Soler fue duramente criticada por los comentarios transfóbicos que hizo en Cuéntamelo Ya , el programa de espectáculos de Televisa que tuvo como invitado al actor Roberto Romano . Los usuarios de redes sociales señalaron a los presentadores por la charla en la que hablaron de mujeres trans bajo varios prejuicios y se burlaron de ellas.

El fragmento del programa fue recuperado por usuarios de Twitter y luego de las dimensiones que alcanzó la discusión en esta plataforma, Maki Soler usó su cuenta de Instagram para disculparse; aunque después se mostró muy molesta de que algunos no aceptaran sus disculpas.

Ante los lamentables comentarios de burla y rechazo a las personas trans realizados en un programa de televisión el #ConapredInforma: — conapred (@CONAPRED) January 21, 2022

Luego de las exigencias de los internautas, la CONAPRED se pronunció por medio de su cuenta de Twitter donde hizo un llamado a respetar las orientaciones sexuales e identidades de género diversas que existen y que a diario son víctimas de odio y violencia en el país.

Este 21 de enero representantes del organismo asistieron a la emisión del programa para hablar de la importancia de erradicar los estigmas, acciones y expresiones que reproducen la discriminación hacia las personas trans. Posteriormente, publicaron un mensaje en su cuenta oficial de Twitter sobre su intervención en el programa de Televisa:

“Es muy importante conversar, vivimos dentro de una sociedad que todavía es racista, sexista, homofóbica; es muy importante la empatía y la mente crítica para destruir nuestros prejuicios y entender los contextos de las personas trans antes de hacer un comentario”, dijo Geraldina González de la Vega, presidenta del CONAPRED en la Ciudad de México.

En el programa también estuvo presente Raquel Martínez, actriz, periodista y activista de los derechos de la comunidad trans que fue la primera en señalar los comentarios de los conductores. Raquel habló de sus experiencias personales y de las desventajas que vive en su vida personal y profesional.

Hizo énfasis en que ser trans no la define, simplemente es una más de sus características. "Trans no es una definición, sino un adjetivo más [...] no me define como persona", dijo la invitada. Por otra parte, Raquel destacó que en los medios de comunicación no hay ninguna mujer trans, ni en las pantallas ni detrás de ellas. "No hay una sola conductora trans en ninguna cadena de televisión en México, ni siquiera una colaboradora que venga de vez en cuando y eso deberíamos pensarlo todos, o sea ¿por qué?"

¿Qué dijeron los conductores?

En el clip que se viralizó se puede escuchar a la conductora hacerle una pregunta al exintegrante de La casa de los famosos. Soler le preguntó a Romano cómo reaccionaría si se entera de que está con una mujer trans justo antes de mantener relaciones sexuales con ella. El actor respondió que “por fortuna” nunca le ha pasado esto.

“Por fin nos entregamos tú y yo al amor y entre toda la pasión te dice, antes de ser Lucia, era Luciano. ¿Qué me dirías?”, dijo Maki. Roxana Castellanos intervino para hacer la misma pregunta, pero fingiendo una voz muy grave. “No, no, no, afortunadamente no me ha pasado”, respondió el actor denunciado por violencia y discriminación.

Ya basta a éstos discursos transfóbicos que solamente promueven la ignorancia, incitan al odio y causan la muerte de muches de nosotres. Cualquier persona trans debería sentirse bien al hablar sobre su identidad de género, sin el temor a ser rechazade. pic.twitter.com/ou2tD22XWX — ʟᴜᴄíᴀ ʀᴏᴅʀíɢᴜᴇᴢ ��️⚧️ (@lucia_rdguez) January 20, 2022

Posteriormente, Soler siguió haciendo comentarios sobre cómo actualmente le resultar "difícil identificar a las mujeres trans". “Hoy en día es muy difícil darse cuenta, yo a veces veo y digo ‘qué guapa mujer’ y resulta que es un…”, dice finalmente la conductora.

Miembros de la comunidad trans hicieron un llamado a dejar de reproducir discursos como el de Maki, a quien señalaron como insensible ante la situación de violencia que viven las personas trans en México. "Ya basta a éstos discursos transfóbicos que solamente promueven la ignorancia, incitan al odio y causan la muerte de muches de nosotres. Cualquier persona trans debería sentirse bien al hablar sobre su identidad de género, sin el temor a ser rechazade", se lee en uno de los tweets.