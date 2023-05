Burro Van Rankin es DESPEDIDO de 'Miembros al Aire' sin darle explicaciones

Hermosillo, Sonora.- El día de ayer, 1 de mayo, Jorge "El Burro" Van Rankin reveló que fue expulsado de su puesto en el programa de Unicable, "Miembros al aire", un show que habla de varios temas de actualidad desde la visión masculina. Allí fue conductor junto a otras celebridades como José Eduardo Derbez, Paul Stanley y Jean Duverguer.

El comediante de 59 años aseguró que lo despidieron en un pasillo de Televisa de una manera "un poquito desagradable", luego de trabajar 14 años en dicha producción. También prometió que este martes revelaría todos los detalles sobre lo sucedido.

Voy a hacer un live de mi salida de Miembros al aire, y explicar el por qué, el cómo, o la decisión de la forma en que hicieron las cosas, que se me hace un poquito desagradable, pues me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de catorce años", afirmó el artista.

Van Rankin admitió sentirse dolido por el despido tan abrupto y sin saber por qué, sin embargo, se siente tranquilo porque no le faltan proyectos ni mucho menos otras ofertas de trabajo.

Recordemos que el conductor cuenta con una gran trayectoria, donde ha participado en diversos programas de televisión, incluyendo "Al derecho y al Derbez", "El Calabozo", "Hoy", “Netas Divinas”, entre otros.

"Ya no estaré más, por una decisión que ni yo sé; no me molesta, no es mala onda, ni como dicen por ahí 'sin yolanda marica', no lloro porque me duela, gracias a Dios tengo trabajo, tengo invitaciones en otras cosas, pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 13 o 14 años, y que te digan adiós sin saber por qué, ni te den la cara, ni te contesten, está fuerte, ¿no?, pero bueno, así se manejan algunos lugares que luego ni los patrones saben", finalizó el famoso conductor.

La noticia fue compartida en una publicación e historia de Instagram desde su cuenta oficial, la cual ya cuenta con más de ochocientos mil seguidores. De momento, seguimos esperando el video live prometido, mientras tanto, miles de usuarios continúan dejando comentarios de apoyo para el comediante.

"¡Abrazote mi Burrito! ¡Lo mejor siempre está por venir! ¡Harás mucha falta!", "Miembros al aire eras tú... los demás de puro relleno!", "La idea que surgió gracias a ti y Roberto Palazuelos después de Big Brother VIP. Un grave error", “Qué mal, a mi parecer tú eras la esencia del programa, pero ni hablar, ya vendrán otras cosas” Son algunas de las frases en la caja de comentarios.

