Burro Van Rankin: ''Luis Miguel no sabe tener amigos''

Ciudad de México.- Jorge Van Rankin se expresó sobre la posibilidad de reencontrarse con Luis Miguel, después de que trascendiera que iniciaría una gira en el 2023.

Después de que el empresario Carlos Bremer confirmara que LuisMi planea regresar a los escenarios el siguiente año, el presentador se pronunció sobre la idea de hablarse nuevamente con su colega.

No sé, si me busca con mucho gusto le contesto. Yo buscarlo, no”

Dijo Van Rankin ante la pregunta de la reportera del programa Hoy.

No le quita el sueño

Ante la duda sobre si el distanciamiento con LuisMi le quita el sueño, Jorge replicó: “ni creo que le quite a él el sueño mi presencia”.

Sin embargo, el conductor de televisión confesó lo que le molesta de su amigo. “22 años peleados, nos volvió a juntar Miguel Alemán. Yo dije ‘¡qué buena onda!’, porque es un cuate que estimo y admiro, y al año y medio volvió a ser la misma persona otra vez, y a mi me da mucha flojera, eso. Una gente que no cambia y sigue así con sus cosas, no me quita el sueño en lo más mínimo”.

De la misma manera, El Burro confesó que en una ocasión el intérprete de Suave le reprochó por hablar de él en los medios de comunicación. “Me dice ‘puedes dejar de hablar con la prensa’, y le dije ‘¿de qué estás hablando?, tú puedes contestarme ca¨*%’, entonces como que le bajó”, relató.

Sin secretos

Sin embargo, Jorge fue contundente y aseguró que, pese a no reconciliarse con su amigo, jamás contará sus más íntimos secretos.

“No es ni mi jefe, ni nada, ni dependo de él, para mí si era realmente un amigo, pero él no sabe tener amigos, está a la defensiva. Cree que todo mundo hablamos mal de él, cuando yo lo que hago es hablar de él siempre, y nunca hablaré de cosas que él y yo nos las vamos a llevar a la tumba y él lo sabe”, remató.