Maribel Guardia recuerda el cumpleaños de su hijo, Julián Figueroa, quien hoy cumpliría 28 años

Hermosillo, Sonora.- Este 2 de mayo, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian estaría cumpliendo 28 años de edad. Desgraciadamente, el joven falleció recientemente debido a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. La pérdida no ha sido fácil para sus seres queridos, especialmente para su madre.

Tras un corto periodo de duelo, la actriz de 63 años retomó su trabajo en la puesta en escena "Lagunilla mi barrio", pero ha admitido a varios medios que le cuesta mucho mantener la entereza sobre el escenario. En uno de los rezos que le dedicó a Julián, ella afirma haberlo visto bañado en luz e irradiando mucha paz. Dicha experiencia la ha ayudado a sentirse más tranquila, pues tiene la certeza de que su hijo se encuentra en un mejor lugar.

En homenaje a su cumpleaños, Guardia le dedicó un conmovedor mensaje desde sus redes sociales.

Hijo amado, en este 2 de mayo cumplirías 28 años. Te extraño con el alma desgarrada. Quizá soy egoísta porque estás en un mejor sitio, cerquita de Dios, pero mi corazón todavía no entiende de planos etéreos. Me quedo con tantos recuerdos inolvidables. Aunque hay momentos en que no logro respirar y me tiemblan las piernas, recuerdo que tuve la suerte de ser tu mamá por el tiempo que Dios quiso, recuerdo que tuve el privilegio de conocer tu alma llena de luz, tu aguda inteligencia, tu negro sentido del humor, tu talento y tu música.” Escribió la artista, relatando un poco lo difícil que ha sido para ella sobrellevar su ausencia.