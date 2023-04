Maribel Guardia habla del encuentro que tuvo con su hijo tras su muerte

Ciudad de México.- Maribel Guardia sigue lidiando con la muerte de su hijo Julián Figueroa, quien murió el 9 de abril.

Tras casi dos semanas desde la pérdida, la actriz regresó al escenario, por lo que en su encuentro con los medios, contó cuando vio a su hijo después de su muerte.

En el rosario de Julián y cerrando los ojos, empecé a rezar y a rezar, y en eso vi a Julián, y les quiero contar esa experiencia para todos los que me están viendo que han perdido a un ser querido porque fue algo que transformó en ese momento pues el dolor que tenía tan grande, nunca vi a mi hijo tan feliz, como lo vi en ese abrazo que me dio de luz… Me abrazó como tres veces, se veía pleno, lleno de luz, era como lo veías, su pelo, pero con luz, con formas de luz, irradiaba, me daba vueltas y me abrazaba, para mí esa fue la manera en que sentí que mi hijo estaba conmigo, que me dijo ‘no te preocupes mamá, estoy bien’, no bien, está mejor que nosotros, y me dio otro sentido del dolor, ¿sabes?, porque ahora claro que estoy triste, pero no como estaba, es una tristeza diferente, una tristeza por no verlo”

Agregó.

De regreso al trabajo

De igual forma, la artista expresó que por su hijo tomó la decisión de regresar al trabajo. “Estoy bien, ahora tengo que continuar con mi vida, sé que es lo que quisiera Julián para mí, verme bien, verme entera, y ese regalo que me dio, ese abrazo de luz que me dio me traspasó mi tristeza a otro lugar, yo ya perdí miedo a la muerte, que Dios me lleve cuando quiera, obvio no me quiero morir”, explicó.

Después de agradecer al público, Maribel contó sobre el proyecto que tenía Julián con Diego Verdaguer. “Fue como un padrino para Julián, no era su padrino, era El Buki, pero Diego estuvo muy cerca de Julián siempre, y él decía que era el siguiente Nodal, estaba grabando un disco con canciones de Julián y tenía una gran fe, se murió y entonces Amanda me llamó y me dijo ‘yo continúo con el proyecto de Julián’, pero bueno, ya Dios tenía otros proyectos para mi niño”, expuso.

Finalmente, la artista se pronunció sobre el ofrecimiento de José Manuel Figueroa con respecto a que los restos de Julián reposen al lado de los de su padre, Joan Sebastian.

“Lo hemos conversado Marco y yo, que tal vez, alguna parte de las cenizas de Julián pudieran estar con su papá, un poquito verdad, porque yo no me quiero desprender de todos, pero tal vez un poquito, porque Julián pues parte de su infancia la vivió en Juliantla, ama los caballos y obviamente amaba a su papá”, detalló.