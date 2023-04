Maribel Guardia acepta que su nuera volverá a enamorarse: "Es joven y muy bella"

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace dos semanas Maribel Guardia perdió a su único hijo, Julián Figueroa, quien falleció a las 27 años por un infarto.

A pesar del dolor está enfrentando la actriz, este fin de semana retomó su trabajo en el teatro, pues asegura que a su hijo le gustaría verla seguir adelante. Además, su nieto José Julián, de tan solo cinco años, es su gran motivo para continuar siendo feliz.

Hace unos días, Maribel se animó a compartir un video con todos sus seguidores donde se le ve acompañando al pequeño mientras se columpia en un parque, a la salida de la escuela.

También habló de la adoración que profesa por su nuera, a la cual dijo que también cuidará mientras esté "en su tutela", debido que hay veces que la joven descuida un poco su alimentación.

"Mi nuera, que la adoro, porque es una niña que mientras esté en mi tutela, la voy a cuidar y la voy a amar; me preocupo cuando come que coma bien, porque luego no come bien y yo: ´-Tienes que comer y me siento con ella a que coma, la quiero mucho y le pido a Dios para que dirija sus pasos", expresó.