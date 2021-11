Britney Spears insinuó que protagonizará la película de The Weeknd, “The Idol”, y se lo “restregará” a sus padres en la cara

LOS ÁNGELES, California.- Britney Spears sorprendió a sus seguidores al revelar que ya filmó escenas para la película “The Idol”, que todo parece indicar que es el filme que está realizando The Weeknd y al que se le augura un gran éxito.

La cantante, de 39 años de edad, compartió en su cuenta de Instagram una imagen de un gato gris, sentado a un lado de una copa de vino, simulando a punto de celebrar, y con un mensaje en el pie de foto en el que confesó haber filmado para la película “The Idol”.

Parace que “La Princesa del Pop” tendrá que tomar terapia y superar lo que asegura le hicieron sus padres durante todos estos años, ya que el rencor hacia ellos y sus hermanos es evidente, al mencionar que el éxito que obtenga con este reciente proyecto se los restregaría en la cara.

Acabo de filmar una película titulada "EL ÍDOLO". Está garantizado que tendrá éxitos y muchas fotos brillantes para poner en los rostros de mi hermosa familia!!! Espero que estén pasando un buen rato porque estoy segura que yo sí lo estoy!!!! Si me callo de vez en cuando, puedes atraparme con este gato en alguna parte”, escribió Britney.

De acuerdo a lo publicado por “The Sun U.S.”, The Weeknd, de 31 años, no ha confirmado si Britney aparecerá en su película o no.



Britney contra su familia

A nadie le resulta extraño que la intérprete de “Overprotected” se exprese mal de sus padres, ya que por más de trece años la hicieron sufrir con la curatela que Jammie Spears, padre de la cantante, tenía a su cargo.

Prácticamente Britney no podía salir a la calles sin el permiso de su padre; incluso, la propia estrella del pop reveló que hasta para comprarse sus cremas, maquillajes y desodorante, tenía que tener la aprobación del padre, de 69 años, quien estaba al frente de su dinero acumulado de más de 60 millones de dólares.

En cuanto a su madre, la cantante reveló que ella fue la autora intelectual de la “curatela”, ya que su padre no es tan inteligente para planear algo así, y el resentimiento que tiene hacia sus hermanos es porque asegura que nunca recibió apoyo de su parte, no la defendieron, pero sí disfrutaron de su dinero.

Se dice que Lynne Spears madre de la intérprete, la buscó para aclara las cosas con su hija, pero Britney no la quiso recibir ni una sola vez ni la quiere volver a ver en mucho tiempo, a pesar de que la mujer de 66 años, planea visitarla el Día de Acción de Gracias.