Preocupan a mamá de Britney Spears las declaraciones de su hija durante el juicio por su tutela

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de escuchar el desgarrador testimonio de Britney Spears durante la audiencia que tuvo con la juez para poder recuperar su libertad, aseguran que Lynne, madre de la cantante, está preocupada por todo lo que ha sufrido su hija.

De acuerdo a una publicación de Us Weekly, Lynne le solicitó a su abogada, Gladstone Jones, que presionara a la juez, Brenda Penny, para que evaluara la orden judicial después de 13 años bajo la dirección de su padre Jamie.

El medio destacó que Jones alentó al juez para que escuchara la solicitud de Britney de contratar a su propio abogado privado y cambiar su plan de atención.

Todo esto, después de que en el pasado Lynne estuviera en desacuerdo con respecto a la tutela y se opuso a los 890 mil dólares en honorarios reportados por los abogados de su exmarido, Jamie Spears, de quien se separó en 2002.

La mujer dijo en aquella ocasión que los servicios de los abogados no se habían ofrecido de buena fe en beneficio de su hija y creía que las facturas eran excesivas.

Tras las declaraciones de su exesposa, Jamie Spears no aceptó las acusaciones que le hizo Lynne, alegando que esta no tenía ninguna participación en la tutela de su hija hasta hace muy poco y lo único que ganaba era manchar su reputación como padre preocupado y cariñoso.

Públicamente, Britney nunca ha manifestado su sentir hacia su madre y del rol que ha jugado en todo este problema, pero seguramente la relación entre ambas aparenta no ser muy buena.

Cuando tuvieron que ponerle litio, después de dejar su residencia de cuatro años en Las Vegas, Britney aseguró que nadie de su familia la defendió ni hizo nada por ella.

Ni siquiera podía tener una conversación con mi mamá o mi papá sobre nada. No sólo mi familia no hizo una maldita cosa, mi papá estaba totalmente de acuerdo. Toda mi familia no hizo nada”, habría expresado Britney.