Brenda Kellerman aclara rumores sobre su supuesta separación de Ferdinando Valencia

CIUDAD DE MÉXICO. - Brenda Kellerman, actriz originaria de Costa Rica, mandó un contundente mensaje a los internautas que la cuestionaron sobre su relación con Ferdinando Valencia, pues éstos aseguraban que se habían separado ya que el actor de “La Mexicana y el Güero” no ha aparecido recientemente en los videos de TikTok de su pareja, misma donde cuenta con 1.5 millones de seguidores.



En un video de “Preguntas y Respuestas”, Kellerman habló sobre los rumores que la envolvían a ella y a su pareja, expresando que era algo sobre lo que la cuestionaban con frecuencia.



Tengo muchísimas preguntas así, así que voy a contestar esta para que todos se enteren. Claro que todavía sigo con Ferdi, o sea, no porque no salgamos en TikTok seguido no significa que ya no estemos juntos, sino que él está trabajando y entonces tiene el tiempo ocupado”, aseguró.