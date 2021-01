Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman quieren convertirse en padres de una niña

Ciudad de México.- Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman han decidido darle una hermanita a su hijo Tadeo luego del lamentable deceso de su hijo Dante, por lo que ya empezaron a “escribirle a la cigüeña” para volver su deseo realidad.

Encantado con la idea de convertirse nuevamente en padre, Ferdinando reveló a través de una divertida entrevista para el programa Hoy que espera en poco tiempo dar la feliz noticia.

“El otro día mi mujer me dijo, estaba mi sobrinita, y le dijo ‘¿oye tía, ya no vamos a tener más niños?’, y (le dijo) ‘pues es que le he estado escribiendo a la cigüeña y no nos ha querido contestar’. Y sabes lo que le contestó mi sobrina... ‘¡que por qué no cambiaba de pájaro!’. Espero que no lo haga, en verdad vamos a seguir hablando con la cigüeña, con ningún otro más, eso espero”, contó con una gran sonrisa el actor.

Posteriormente, Valencia destacó que tanto él como Brenda están haciendo todo de su parte para convertirse en padres de una niña, aunque no están obsesionados con el tema. “A ver qué pasa, esas cosas se las dejo más a Dios”, puntualizó.

De esta forma, se espera que en los próximos meses la pareja dé la gran noticia de su embarazo, luego de que en 2019 sufrieran la pérdida de su hijo Dante, quien tras haber vivido durante varios meses con complicaciones médicas, falleció.